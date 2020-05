La fiabilité des dividendes varie suivant les cas

La crise actuelle met en relief les différences entre les sociétés les meilleures et les moins bonnes ou plus vulnérables sur SIX Swiss Exchange. Nestlé, Novartis et Roche demeurent très fiables.

Philippe Rey



Roche. La courbe de progression des dividendes est très prononcée depuis 2002 pour le moins.

La période actuelle est généralement celle des assemblées générales et des paiements de dividendes pour les entreprises qui clôturent leurs comptes à la fin décembre. La pandémie de Covid-19 et ses effets collatéraux provoquent des différences très nettes en matière de dividendes entre les...