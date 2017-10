La Mobilière, Leonteq et la Banque Cler entament une coopération dans le domaine de la prévoyance

mardi, 17.10.2017

La coopération dans le domaine de la prévoyance entre La Mobilière, Leonteq et la Banque Cler vise à mettre à disposition des produits de prévoyance moderne et des éléments de placement innovants.

Avec sa plateforme technologique, Leonteq soutient la Mobilière dans le développement et la mise en œuvre des produits correspondants.(Keystone)

La Mobilière et la société Leonteq (SIX: LEON) ont signé un accord de coopération portant sur le développement et la mise à disposition de produits de prévoyance modernes associant des prestations de garantie à des éléments de placement innovants.

Avec sa plateforme technologique, Leonteq soutient la Mobilière dans le développement et la mise en œuvre des produits correspondants.

Dans le cadre de cette collaboration, la Mobilière propose à ses clients de prévoyance privés en Suisse un plan de versement à long terme. Ce produit offre un revenu garanti sur une période prédéfinie, la garantie financière étant, selon le choix du client, assumée directement par la Mobilière ou la Banque Cler SA (SIX: BC). Le lancement des ventes est prévu dès novembre 2017.