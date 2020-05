La construction freinée par le coronavirus au premier trimestre

mercredi, 27.05.2020

Au premier trimestre, les chiffres d'affaires et les commandes du secteur de la construction ont baissé de respectivement 2 et 6% en comparaison annuelle.

En Suisse romande, les recettes se sont même effondrées de 40%, alors qu'au Tessin, tous les chantiers ont été complètement suspendus. (Keystone)

Le secteur de la construction en Suisse a vu sa performance trimestrielle affectée par la crise sanitaire. Sur les trois premiers mois de l'année, les chiffres d'affaires et les commandes ont baissé de respectivement 2 et 6% en comparaison annuelle.

"Après un début d'année réussi, la conjoncture dans la construction est freinée par le coronavirus", relève la Société suisse des entrepreneurs (SSE) mercredi dans son pointage périodique. Les recettes de la branche réalisées entre janvier en mars s'élèvent à environ 4 milliards de francs.

Les mesures de confinement mises en place par la Confédération au cours des deux dernières semaines du trimestre sous revue ont particulièrement affecté la construction non-résidentielle (-13%) ainsi que le logement (-8%).

Les différentes approches cantonales pour endiguer la propagation du virus se reflètent dans une énorme disparité entre les régions. Ainsi, les prises de commandes et les chiffres d'affaires ont chuté en moyenne d'environ 15% dans les cantons romands, et de plus d'un quart (-27%) au Tessin, premier canton touché par la pandémie.

Effondrement en avril

Une enquête menée par la faîtière révèle qu'à mi-avril, le chiffre d'affaires du secteur principal de la construction a reculé de 15% et qu'un travailleur sur dix a été au chômage partiel. En Suisse romande, les recettes se sont même effondrées de 40%, alors qu'au Tessin, tous les chantiers ont été complètement suspendus.

L'association signale toutefois une embellie à la mi-mai, avec plus que 10% de baisse des recettes et 5% de la main-d'oeuvre au chômage partiel à l'échelle nationale.

Selon l'indice de la construction compilé par Credit Suisse et la SSE, la baisse attendue des revenus pour le trimestre en cours s'élève à environ 7%. Pour atténuer la récession, la faîtière invite les communes, les cantons et la Confédération à "accélérer les processus d'octroi de permis de construire et faire avancer de nouveaux projets de construction".

Au second trimestre, l'indice de la construction a encore perdu 2,3% et se situe désormais à 138 points, 6,7% en dessous de son niveau d'il y a douze mois.

"L'incertitude dans ce pronostic est cependant élevée, en raison des fortes turbulences causées par la crise du coronavirus dans le système économique", souligne la banque aux deux voiles.

La pandémie de Covid-19 devrait se traduire par une profonde récession en Suisse. Les analystes de Credit Suisse s'attendent actuellement à un recul du produit intérieur brut (PIB) d'au moins 3,5% sur l'ensemble de l'année.

Secteur relativement épargné

Le moral des consommateurs s'est effondré et plus d'un tiers de la population active fait l'objet d'une demande de chômage partiel, dont un grand nombre dans le secteur de la construction. Les experts du numéro deux bancaire helvétique anticipent des corrections au cours des prochains trimestres en raison de l'exposition de la branche à la conjoncture.

Ils relèvent toutefois que la construction ne devrait pas figurer parmi les secteurs les plus touchés par la crise, à quelques exceptions cantonales près, comme le Tessin, où les activités ont été mises à l'arrêt.

Par ailleurs, le carnet de commandes dans le génie civil se situe à un niveau historiquement élevé, alors que les intérêts négatifs devraient continuer de soutenir l'activité dans la construction de logements. (awp)

