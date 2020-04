La confiance revient doucement

mardi, 14.04.2020

Gianni Pugliese*



« La confiance a beau recevoir des balafres de tous côtés, elle ose encore ». Elle demeure abimée sur les marchés obligataires secondaires mais progresse par étapes sur le primaire. Ce dernier a été quasi à l’arrêt jusqu’au 17 mars.

Puis, la porte s’est d’abord ouverte pour les entreprises de bonne qualité, entrouverte ensuite pour quelques émetteurs spéculatifs aux Etats-Unis et finalement les premières signatures émergentes franchissent finalement elles aussi le seuil d’entrée. Certes, l’accès au marché des nouvelles émissions n’est pas à la portée de tous et encore moins à celle de toutes les bourses. Il n’en reste pas moins que la rapidité d’intervention des banques centrales et l’ampleur des mesures prises portent leurs fruits.

Le Qatar ne démentira pas, lui qui, mardi 7 avril, a pu lever $10mds sans difficulté aucune puisque les carnets d’ordres ont atteint $45mds. Le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, noté AA- par S&P et Aa3 par Moody’s, a ainsi émis $2mds à 5 ans, $3mds à 10 ans et $5mds à 30 ans. Si le placement a remporté un franc succès, il a fallu toutefois y mettre le prix. Les primes sur chacune des tranches se sont élevées à 300, 305 et 308 points de base (pb) au-dessus des rendements des emprunts du Trésor américain de maturités similaires, ce qui équivaut à des taux de rémunération de 3.47%, 3.77% et 4.40%.

Mais ce n’est pas tout, ces rendements à l’émission ont de loin surpassé ceux des obligations existantes, opération séduction des investisseurs oblige. A titre de comparaison, lundi 6 avril, le rendement du 4.817% Qatar 14.03.2049 clôturait la séance à 3.99%, un emprunt de $6mds émis en mars 2019, avec une prime à l’émission de 175bp au-dessus du Trésor américain. Mercredi 8 avril, l’écart entre les deux emprunts s’était déjà considérablement resserré. Le rendement du nouvel emprunt ayant clôturé à 4.21% - pour un prix de 103.18% contre 100% à l’émission - et celui de l’ancien ayant grimpé à 4.12%. Le prix du ticket d’accès au marché primaire a également été supérieur à celui payé par Israël (AA-/A1 pos.) le 31 mars dernier. En effet, sur les $5mds levés en 3 tranches, celle à 30 ans a été émise avec une prime de 250pb au-dessus du Trésor américain.

Mais au-delà des concessions faites par tel ou tel débiteur, force est de constater que les émetteurs souverains recommencent enfin à émettre après les turbulences du mois dernier sur les marchés mondiaux. Le seuil d’entrée est franchi comme en témoignent les $7mds placés par Abu Dhabi (AA/Aa2) mercredi 8 mars, sans omettre l’Indonésie (BBB/Baa2) et les $4.3mds levés le 6 mars. Avant cela, le Panama (BBB+/Baa1) avait emprunté $2.5mds le 26 mars. Pour bien des émetteurs souverains émergents, l’ouverture du marché primaire est perçue comme une bonne opportunité de renforcer les finances sans devoir, soit puiser dans leurs réserves de devises, soit vendre certains de leurs actifs. Ça tombe bien, la confiance ose encore.

*Mirabaud