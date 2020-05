Une Task Force pour soutenir la formation professionnelle

jeudi, 07.05.2020

La Confédération met en place une Task Force pour soutenir les entreprises, les jeunes et les cantons dans le cadre de l'attribution des places d'apprentissage 2020, chamboulée par la crise du coronavirus.

MH



Le chef du DEFR Guy Parmelin a chargé le SEFRI de mettre en place une Task Force constituée de partenaires de la formation professionnelle.(Keystone)

La Confédération veut s’assurer que, même dans les conditions difficiles actuelles, le plus grand nombre possible de jeunes parviennent à trouver une place d’apprentissage d’ici à début août 2020.

Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) Guy Parmelin a chargé le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) de mettre en place une Task Force constituée de partenaires de la formation professionnelle. Cette dernière réunit autour d’une même table les cantons, les partenaires sociaux et la Confédération.

La Task Force « Perspectives Apprentissage 2020 » a pour tâche principale de surveiller et analyser l’évolution de la situation sur le marché des places d’apprentissage et de prévoir des mesures de stabilisation flexibles et efficaces en cas de déséquilibre.

L’objectif est de fournir aux cantons, aux entreprises formatrices et aux jeunes un soutien dans le cadre de l’attribution des places d’apprentissage 2020 et de renforcer les moyens des acteurs sur le terrain.

Depuis la mi-mars 2020, un groupe de travail constitué autour du thème « recrutement des apprentis » effectue déjà des travaux préparatoires en ce sens.

>>>Notre dossier Coronavirus