France: les buralistes lancent leurs propres cigarettes

mercredi, 29.03.2017

La Confédération des buralistes a déposé le nom «LCB - La Cigarette du Buraliste». Le paquet coûterait 6.60 euros.

La Confédération des buralistes français a déposé le nom «LCB - La Cigarette du Buraliste». Le paquet coûterait 6.60 euros.

Comme il est mentionné dans "Le Figaro", les buralistes français s'apprêtent à lancer une marque rivale de Marlboro, Camel, Gauloises et Lucky Strike. Le projet a été préparé dans le plus grand secret par la Confédération des buralistes, regroupant les 25.000 débitants de tabac de France. Celle-ci a déposé le nom «LCB - La Cigarette du Buraliste». Le 1er février, la ministre de la Santé Marisol Touraine et le secrétaire d'État au Budget Christian Eckert ont homologué quatre références de la marque LCB, qui sera commercialisée dans les prochaines semaines.

La Cigarette du Buraliste est une marque de distributeur (MDD), sur le modèle des groupes de distribution agroalimentaire qui développent des gammes au nom de leur enseigne (Carrefour, Casino, Monoprix Gourmet, U) et labels exclusifs (Marque Repère chez Leclerc, Reflets de France chez Carrefour, Jean Rozé chez Intermarché…).

La Cigarette du Buraliste pourrait être vendue dix centimes de plus que les paquets les moins chers (Gauloises, Lucky Strike). Marisol Touraine et Christian Eckert ont homologué leur prix à 6,60 euros.

Le système de taxation des cigarettes ayant été modifié depuis, le gouvernement a demandé une nouvelle liste de prix, remise le 17 mars par les industriels. Un nouvel arrêté est attendu, pour une entrée en vigueur avant la présidentielle.