La concession du Casino du Lac à Genève s'étend au jeu en ligne

mardi, 26.05.2020

Le Casino du Lac à Genève a obtenu l'accord du Conseil fédéral et de la Commission fédérale des maisons de jeu pour l'exploitation du jeu en ligne.

La loi fédérale entrée en vigueur au début 2019 autorise les 21 maisons de jeu suisse à exploiter des jeux de casino en ligne pour autant que le Conseil fédéral leur octroie une extension de concession. (Keystone)

Tous les feux sont au vert pour l'exploitation du jeu en ligne par le Casino du Lac à Genève. L'établissement a obtenu l'accord du Conseil fédéral et de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.

La loi fédérale entrée en vigueur au début 2019 autorise les 21 maisons de jeu suisse à exploiter des jeux de casino en ligne pour autant que le Conseil fédéral leur octroie une extension de concession. Le lancement du jeu en ligne par le casino genevois est prévu pour l'été 2020, sous la marque Pasino.ch, précise-t-il. Il s'agira de la première plate-forme de jeux de Suisse romande.

"Nous sommes très heureux de cette décision qui témoigne du sérieux et de la qualité de notre offre", s'est réjoui Fabrizio Barozzi, directeur général du Casino du Lac Meyrin. "Notre offre digitale 100% suisse applique les normes les plus strictes de sécurité et les mesures de prévention les plus sévères", souligne-t-il.

Le Conseil fédéral a déjà étendu l'an passé la concession des casinos de Berne, Interlaken, Baden, Davos, Lucerne et Pfäffikon. (ats)