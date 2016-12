Airbus: Qatar Airways renégocie sa commande d'A320neo

lundi, 12.12.2016

La compagnie Qatar Airways "renégocie" avec Airbus pour remplacer sa commande de quelque 80 avions A320neo par l'appareil plus large A321neo, a annoncé lundi son patron.



Ce changement est une option envisagée par le transporteur national qatari après avoir refusé cette année la livraison par l'avionneur européen de quatre monocouloirs A320neo en raison de problèmes de moteur.



"Oui, nous avons annulé quelques livraisons", a déclaré Akbar al-Baker, le directeur général de la compagnie aérienne. "Nous négocions avec Airbus (sur les moyens) de poursuivre notre relation et de maintenir notre commande hormis les appareils" dont la livraison a été annulée, a-t-il ajouté.



"Nous cherchons à remplacer les A320neo par des A321s", a-t-il encore dit.



Selon lui, Qatar Airways "renégocie" aussi pour que les appareils soient dotés de moteurs fabriqués par CFM International, la co-entreprise franco-américaine. Le A320neo est équipé d'un moteur Pratt et Whitney.



M. Baker a indiqué que la livraison des nouveaux appareils devrait commencer en 2018.



En octobre, Qatar Airways avait passé une commande record auprès de Boeing, le rival américain d'Airbus, pour 100 avions, dont 40 gros porteurs (trente 787-9 et dix 777-300ER), pour un montant total de 11,7 milliards de dollars.



L'A320neo a été commandé à plus de 4.500 exemplaires par 83 compagnies aériennes depuis son lancement en 2010. Airbus revendique 60% de parts de marché sur ce segment des avions remotorisés face au 737 Max de Boeing. - (awp)