Légère baisse de régime pour Swisscom au premier semestre

jeudi, 13.08.2020

La compagnie phare du marché suisse des télécommunications Swisscom voit ses résultats reculer quelque peu

Le géant bleu a quelque peu revu à la baisse ses attentes au niveau des recettes pour 2020, en raison notamment de la pandémie de coronavirus. (Keystone)

L'opérateur Swisscom a enregistré des résultats en repli au premier semestre, mais supérieurs aux attentes des analystes. Le géant bleu a quelque peu revu à la baisse ses attentes au niveau des recettes pour 2020, en raison notamment de la pandémie de coronavirus.



Le chiffre d'affaires a diminué de 3,9% sur un an à 5,44 milliards de francs, en baisse de 2,7% à base comparable et taux de change constants, indique jeudi un communiqué.



Les frais d'itinérance, la vente dans les magasins et les solutions de télécommunications auprès des clients commerciaux ont notamment souffert du semi-confinement. La pression sur les prix est également demeurée importante.



En revanche, Fastweb, filiale italienne de l'ex-régie fédérale, a connu une évolution "réjouissante tant au niveau de la clientèle privée que commerciale. Son chiffre d'affaires s'est étoffé de 5,3%.



En Suisse, les raccordements pour la télévision ont augmenté de 1,4% à 1,5 million. Pour le haut débit, ils sont restés quasi-stable (-0,1%) à 2 millions mais ceux au réseau mobile ont perdu 1,6% à 6,3 millions. Le haut débit Fastweb s'est étoffé de 1,6% à 6,3 millions.



Le résultat brut opérationnel (Ebitda) a pour sa part cédé 1,4% à 2,21 milliards de francs, tandis que le bénéfice net a perdu 5,6% à 736 millions de francs.



Les résultats dans leur ensemble sont supérieurs au consensus AWP. Les analystes interrogés attendaient en moyenne des ventes de 5,37 milliards et un Ebitda de 2,19 milliards de francs.



Pour l'ensemble de l'année, Swisscom continue de miser sur un Ebitda de 4,3 milliards de francs et des investissements de 2,3 milliards. En raison notamment du Covid-19, le groupe de télécommunications anticipe désormais un chiffre d'affaires de 11 milliards contre 11,1 milliards auparavant. (AWP)



