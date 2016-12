BP acquiert plus de 500 stations-service en Australie pour 1,3 milliard

mercredi, 28.12.2016

La compagnie pétrolière britannique BP a annoncé mercredi qu'elle allait acheter plus de 500 stations-service en Australie au groupe de supermarchés Woolworths pour 1,3 milliard de dollars américains.

Le géant de l'or noir a expliqué dans un communiqué qu'il allait acquérir précisément 527 points de vente d'essence, comprenant aussi un coin supérette, ainsi que 16 sites supplémentaires en construction.

La compagnie pétrolière britannique BP a annoncé mercredi qu'elle allait acheter plus de 500 stations-service en Australie au groupe de supermarchés Woolworths pour 1,3 milliard de dollars américains.



Le géant de l'or noir a expliqué dans un communiqué qu'il allait acquérir précisément 527 points de vente d'essence, comprenant aussi un coin supérette, ainsi que 16 sites supplémentaires en construction.



La transaction, qui équivaut à environ 1,25 milliard d'euro et est soumise à l'approbation des autorités australiennes de régulation, devrait être bouclée d'ici à la fin 2017, a précisé BP.



Le groupe britannique possède déjà 350 stations-service en Australie, où un gros millier de point de distribution d'essence BP supplémentaires sont franchisés.



La major pétrolière a précisé qu'elle allait, en coopération avec Woolworths, rebaptiser "Metro at BP" quelques-uns de ses points de vente d'essence en Australie où seront désormais proposés des produits alimentaires frais. Cette expérience pilote a vocation à s'étendre ensuite à plus de 200 stations-service.



BP et Woolworths prévoient en outre de collaborer davantage dans les programmes de fidélité proposés à leurs clients, à l'image de ce que BP fait déjà au Royaume-Uni avec l'enseigne Marks and Spencer.



En Australie, le groupe britannique est aussi présent dans le raffinage et l'exploration pétrolière. Il a en revanche annoncé en octobre dernier, à la surprise générale, qu'il renonçait à son projet controversé de forer dans la Grande baie australienne.



La major souhaitait creuser quatre puits d'exploration à des profondeurs allant jusqu'à 2.500 mètres au large des côtes de l'Etat d'Australie méridionale pour savoir si des quantités exploitables de gaz ou de pétrole pouvaient en être extraites.



Mais son projet a été plusieurs fois rejeté par la Nosepma, l'autorité officielle australienne compétente, faute de respecter les critères environnementaux requis. Les organisations de défense de la nature martelaient en outre la responsabilité de BP dans la gigantesque marée noire provoquée par l'explosion de sa plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010, au large des côtes américaines.



De son côté, Woolworths Group se présente comme la plus grande chaîne de distribution d'Australie, avec 3500 magasins en Océanie et des activités allant de l'alimentaire à l'essence en passant par l'hôtellerie. - (awp)