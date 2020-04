Le Béjart Ballet repousse la IXe Symphonie à 2021

mardi, 14.04.2020

La compagnie fondée par Maurice Béjart reporte son spectacle. Les représentations de la IXe Symphonie auraient dû se dérouler au centre sportif de Malley, du 12 au 17 juin.

Les représentations de La IXe Symphonie, chorégraphie de Maurice Béjart n'auront pas lieu en juin. Rendez-vous avec les artistes en 2021, à des dates qui restent à définir.

La Vaudoise aréna située à Malley n’accueillera pas les spectacles de la IXe Symphonie, chorégraphie de Maurice Béjart sur la musique de Ludwig van Beethoven, prévus du 12 au 17 juin prochain. Les représentations sont reportées en 2021, en raison des mesures de lutte contre la pandémie du COVID-19.

Ce spectacle devait réunir 250 artistes du Béjart Ballet Lausanne, du Tokyo Ballet, du Sinfonietta de Lausanne, du Chœur Pro Arte Lausanne et des solistes. Or, le contexte actuel entrave la préparation artistique et ne permet pas l’organisation d’un tel événement garantissant la sécurité de toutes et de tous. Organisateur de ce rendez-vous exceptionnel, le Béjart Ballet Lausanne (BBL) se voit dans l’obligation de reporter les cinq représentations en 2021, dans le même lieu. Les dates précises des représentations de la IXe Symphonie en 2021 seront communiquées ultérieurement. Les spectateurs sont invités à conserver précieusement leurs billets qui resteront valables pour les dates de report.

«Il s’agit ici d’une décision extrêmement difficile mais nécessaire, qui fait suite à un cas de force majeure», indique le BBL dans un communiqué. La compagnie est à l’arrêt depuis le 16 mars.

