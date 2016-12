Etihad Airways annonce des suppressions d'emplois

lundi, 19.12.2016

La compagnie émiratie Etihad Airways, également actionnaire de la compagnie suisse Darwin Airline (Etihad Regional), a engagé un processus de réduction de ses effectifs.

Lancée en 2003, Etihad, deuxième compagnie des Emirats arabes unis loin derrière Emirates à Dubaï, s'est développée rapidement et a vu en 2015 son bénéfice net bondir de 41% à 91 millions d'euros, grâce à une hausse significative des trafics passagers et fret.

La compagnie émiratie Etihad Airways a engagé un processus de réduction de ses effectifs dans le cadre d'une restructuration de ses activités qui répond à un souci de compétitivité, a indiqué lundi un porte-parole.



"Le processus a commencé. Nous sommes déjà en plein processus", a déclaré à l'AFP ce porte-parole sans préciser le nombre de suppressions de postes parmi les 26.769 employés de la compagnie basée à Abou Dhabi.



Dans un communiqué, Etihad affirme que pour rester compétitive "dans un environnement de plus en plus concurrentiel", elle a lancé "une restructuration dans différents secteurs de l'entreprise pour réduire les coûts et améliorer la productivité et les revenus".



"La restructuration entraînera aussi une réduction mesurée des effectifs", ajoute la compagnie, assurant que cette réduction "se fera de manière juste, structurée et transparente".



Mais aucune indication n'a été donnée sur les suppressions d'emplois, les branches d'activités concernées et l'impact de ces mesures sur la situation financière de l'entreprise.



Etihad, dont la flotte compte 125 avions, est également en pleine expansion avec des prises de participation dans des compagnies partenaires.



Elle détient 49% d'Alitalia, 49% d'Air Serbia, 29% d'Air Berlin, 40% d'Air Seychelles, 24% de Jet Airways (Inde) et 19,9% de Virgin Australia.



Etihad est également actionnaire de la compagnie suisse Darwin Airline, opérant sous le nom d'Etihad Regional (33,3%). - (awp)