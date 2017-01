Etihad Airways annonce le prochain départ de son patron James Hogan

La compagnie émiratie Etihad Airways a annoncé mardi que son patron James Hogan quitterait ses fonctions au second semestre 2017 après avoir veillé pendant plus de 10 ans à son développement.

Etihad Airways, contrôlée par le gouvernement d'Abou Dhabi, a indiqué dans un communiqué que le départ de M. Hogan faisait partie d'un "processus de transition" initié par son conseil d'administration et M. Hogan et qui a conduit en mai dernier à la mise en place de l'Etihad Aviation Group pour le transport aérien et le voyage.



Le président du groupe, Mohamed Moubarak Fadhel al-Mazrouei, s'est dit "très reconnaissant" envers James Hogan pour son rôle dans la croissance rapide d'Etihad.



Lancée en 2003, Etihad, deuxième compagnie des Emirats loin derrière Emirates, de Dubaï, s'est développée rapidement et a vu en 2015 son bénéfice net bondir de 41% à 91 millions d'euros, grâce à une hausse significative des trafics passagers et fret.



Etihad, dont la flotte compte 125 avions, est également en pleine expansion avec des prises de participation dans des compagnies partenaires.



Elle détient 49% d'Alitalia, 49% d'Air Serbia, 29% d'Air Berlin, 40% d'Air Seychelles, 24% de Jet Airways (Inde) et 19,9% de Virgin Australia.



Etihad est également actionnaire de la compagnie suisse Darwin Airline, opérant sous le nom d'Etihad Regional (33,3%). - (awp)