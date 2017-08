Toujours plus de passagers pour BLS

jeudi, 17.08.2017

La compagnie du BLS continue de transporter toujours plus de passagers. Mais cette hausse du nombre de passagers ne se traduit pas financièrement.

BLS a transporté 29,3 millions de passagers dans ses trains qui circulent avant tout dans le canton de Berne. (Keystone)

Au premier semestre, ceux-ci ont été plus nombreux de 800'000 que durant la même période en 2016. Cela représente une hausse de 3%.

Une année plus tôt, la croissance du premier semestre avait atteint 3,6% et entre 2014 et 2015 1,9%, rappelle le BLS mercredi dans un communiqué. De janvier à fin juin 2017, BLS a transporté 29,3 millions de passagers dans ses trains qui circulent avant tout dans le canton de Berne, la ligne Neuchâtel-Oberland bernois qui le traverse quasi d'ouest en est en étant la principale.

Cette hausse du nombre de passagers transportés ne se traduit pas financièrement. Ainsi le groupe BLS a-t-il vu son bénéfice se réduire de près de 20% entre les premiers semestres 2016 et 2017. Durant les six premiers mois de cette année, le groupe a réalisé un bénéfice de 14,5 millions de francs, sur un total de charges de près de 495 millions. (awp)