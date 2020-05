Swiss proposera jusqu’à 190 vols en juin, pour sa première phase de reprise

jeudi, 14.05.2020

La compagnie aérienne Swiss renforcera ses capacités en juin. Elle devrait assurer jusqu'à 190 vols au départ de Zurich et de Genève, vers 41 destinations européennes.

Le renforcement de l'offre devrait se poursuivre graduellement au cours des prochaines semaines. Une extension ultérieure est prévue pour la période estivale. (Keystone)

Comme annoncé il y a tout juste une semaine, Swiss étoffe son offre pour le mois de juin. Jeudi, la compagnie aérienne a fourni plus de détails sur les destinations qu'elle compte à nouveau desservir.



Au programme figurent sur les bords de la Méditerranée: Málaga, Barcelone, Madrid et Valence pour l'Espagne; Brindes, Florence, Naples et Rome pour l'Italie. En Europe, Swiss assurera des liaisons pour Paris, Bruxelles et Moscou, ainsi que Göteborg et Copenhague. La filiale de Lufthansa étoffera en outre sa desserte d'Amsterdam, Athènes, Berlin, Lisbonne, Londres, Porto et Stockholm. Au total, cette première phase de reprise devrait représenter jusqu'à 190 vols au départ de Zurich et de Genève vers 41 destinations européennes.

Le renforcement de l'offre devrait se poursuivre graduellement au cours des prochaines semaines. Une extension ultérieure est prévue pour la période estivale.

La semaine dernière, la compagnie à croix blanche avait articulé un chiffre de 140 pour les vols au départ de Kloten et 40 depuis Cointrin, ce qui représente à peine 15-20% de son offre avant la crise. Dans le segment des long-courriers, en plus des trois dessertes hebdomadaires de Newark, Swiss assurera quatre vols pour New York JFK, deux pour Chicago, deux pour Tokyo, trois pour Bombay, deux pour Hong Kong et un pour Singapour, Bangkok et Johannesburg.

La maison-mère Lufthansa et son autre filiale Eurowings vont également reprendre graduellement leur activité. Y compris Swiss, le groupe devrait proposer plus d'une centaine de destinations à partir de juin.

Austrian Airlines, également sous la coupe de Lufthansa, a en revanche prolongé d'une semaine la mise à l'arrêt de ses opérations régulières, jusqu'au 7 juin. Une reprise au cours du mois de juin est actuellement à l'étude. (AWP)