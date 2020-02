Swiss met fin à sa collaboration avec le chocolatier Läderach

La compagnie aérienne Swiss met fin à sa collaboration avec le chocolatier Läderach après dix années.

Selon Beobachter, Swiss a réagi suite à des critiques de passagers et de ses propres rangs.(Keystone)

La compagnie aérienne Swiss a mis fin à sa collaboration avec le chocolatier glaronais Läderach. La filiale de Lufthansa a confirmé auprès d'AWP cette information parue dans le magazine Beobachter. L'article disait que la collaboration s'était achevée en novembre dernier.



La compagnie à la croix blanche n'a fourni aucune explication quant à sa décision, survenue après 10 ans de collaboration d'après le magazine. Elle a seulement déclaré que "la qualité, différents aspects économiques et l'adéquation de la marque" étaient "déterminants" dans le choix des fournisseurs.



Selon Beobachter, Swiss a réagi suite à des critiques de passagers et de ses propres rangs. Le patron de Läderach a défrayé la chronique récemment, se positionnant contre l'avortement et le mariage entre personnes de même sexe. Il est accusé d'être homophobe et de s'opposer aux droits des femmes à travers plusieurs associations.



Le successeur du chocolatier auprès de Swiss n'est pas connu.(awp)