Helvetic Airways va créer près de 100 postes de travail en 2020

mardi, 07.01.2020

La compagnie aérienne régionale suisse Helvetic Airways prévoit d'embaucher une centaine de nouveaux employés pour sa base de l'aéroport de Zurich d'ici l'été 2020.

MH



Helvetic Airways emploie actuellement 450 collaborateurs.(Keystone)

Après la mise en service des premiers avions Embraer de dernière génération (E190-E2), la compagnie aérienne régionale suisse Helvetic Airways a besoin de plus de personnel de cabine et de cockpit. Plus de 70 postes seront créés pour le personnel de cabine. De plus, 30 pilotes seront formés chaque année sur les jets Embraer. Au total, une centaine de nouveaux employés seront engagés au sein de la base de l'aéroport.

Les cours de base pour le personnel de cabine auront lieu en février, mars, avril et mai 2020, les sélections étant déjà en cours.

La compagnie aérienne suisse propose différents modèles de travail innovants destinés aux étudiant(e)s et aux personnes désireuses de changer d’orientation professionnelle ou de retour sur le marché du travail.

Helvetic Airways dispose à l’heure actuelle d’une flotte de 13 appareils composée de 11 Embraer E190-E1 et deux Embraer E190-E2. Le rythme de livraison va encore s’accentuer avec l’arrivée des prochains avions aux premier et deuxième trimestres 2020.

Helvetic Airways emploie 450 collaborateurs. L’entreprise dispose en outre de son propre hangar de maintenance à l’aéroport de Zurich, son siège social.