Une perte d'exploitation de 84,1 millions de francs pour Swiss

mercredi, 03.06.2020

La compagnie aérienne nationale de la Swiss compte rebondir grâce au soutien financier du groupe Lufthansa et à l'aide gouvernementale de 1,9 milliard garantie par le Conseil fédéral.

Swiss a transporté 21,4% de passagers en moins durant le premier trimestre 2020. (Keystone)

Swiss a subi de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus en début d'année. La compagnie aérienne a enregistré une perte d'exploitation de 84,1 millions de francs au premier trimestre, après un bénéfice opérationnel de 48,3 millions un an plus tôt. Entre janvier et fin mars, le chiffre d'affaires a reculé de 20% en comparaison annuelle à 923 millions de francs, a détaillé la filiale de Lufthansa mercredi dans un communiqué.



Swiss a transporté 21,4% de passagers en moins et le coefficient d'occupation des sièges (COS) a baissé de 5,3 points pour atteindre en moyenne 73,3%. "L'évolution de la situation restant très incertaine, il est impossible d'établir des prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année 2020", a averti la direction du transporteur national. Le directeur financier Markus Binkert a précisé que "grâce au soutien financier du groupe Lufthansa et à l'aide gouvernementale garantie par le Conseil fédéral, nous serons en mesure de faire face à nos difficultés de trésorerie. Nous ferons bien évidemment tout ce qui est en notre pouvoir pour rembourser le plus rapidement possible les emprunts contractés, plus intérêts".

Après avoir réduit ses vols au strict minimum entre mi-mars et fin mai, Swiss va progressivement augmenter son programme de desserte à partir de juin et de proposer pendant ce mois 15% à 20% du programme initial.

"Nous allons augmenter par étapes notre programme de vols à Zurich et à Genève. Notre objectif est de rétablir les liaisons intercontinentales directes", a précisé le patron Thomas Klühr, soulignant que "la reprise se fera progressivement et prendra deux à trois ans".

Perte nette de 2,1 milliards d'euros pour la maison-mère

Le transporteur aérien allemand Lufthansa, qui fait l'objet d'un plan de sauvetage inédit, a fait état mercredi d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros (2,26 milliards de francs) au premier trimestre et annoncé une "profonde restructuration" de toutes ses branches.

La crise du coronavirus a "pesé de manière inédite sur notre résultat" et "la demande ne va reprendre que très lentement, ce que nous devons contrebalancer avec une profonde restructuration" a expliqué le patron, Carsten Spohr, cité dans un communiqué, sans détailler. (AWP/ATS)



Lire aussi: Un coup de pouce fédéral de 1,9 milliard pour Swiss, Edelweiss et les autres



>> Notre dossier coronavirus