Démission d'un directeur de Ryanair

samedi, 07.10.2017

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé vendredi que son directeur général délégué, Michael Hickey, allait démissionner à la fin du mois.

Le transporteur à bas coûts Ryanair a, ces dernières semaines, supprimé ou modifié les vols de plus de 700.000 de ses clients du fait d'un manque de pilotes disponibles. (Keystone)

Le directeur général délégué, Michael Hickey, est le premier dirigeant à quitter Ryanair après des cafouillages ayant entraîné la suppression de milliers de vols.



Le transporteur à bas coûts, première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers transportés, a, ces dernières semaines, remis en cause les projets de voyages de plus de 700'000 de ses clients du fait d'un manque de pilotes disponibles.



Michael Hickey était chargé des tableaux de services au début des perturbations avant qu'ils ne soient confiés à un autre responsable, Edward Wilson, le directeur des ressources humaines chez Ryanair, le 27 septembre, au moment de l'annonce de la deuxième vague d'annulation de vols.



"Au cours des 30 dernières années, Mick Hickey a apporté une formidable contribution à Ryanair, notamment en matière de qualité et de sécurité (...) des fonctions opérationnelles. Il sera difficile à remplacer", déclare Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, cité dans un communiqué.



En bourse, le titre Ryanair a plongé de 8,6% sur le seul mois de septembre du fait des annulations de vols, qui ont valu à la compagnie à la fois les foudres de ses passagers et une très mauvaise presse.