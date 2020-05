Swiss mue trois Boeing 777 en avions cargo pour doper ses capacités de fret

lundi, 27.04.2020

La compagnie aérienne cherche à étendre ses capacités de fret aérien.

Les marchandises transportés pour le moment sont principalement de médicaments et fournitures médicales, entre l'Asie et la Suisse. (Keystone)

Swiss étend l'offre de fret aérien de sa filiale Swiss WorldCargo et augmente pour cela ses capacités. Trois Boeing 777 ont été convertis en avions cargo, a indiqué ce lundi la compagnie aérienne.

Depuis fin mars, Swiss a effectué plus de 80 vols tout cargo et transporté plus de 1300 tonnes de marchandises, principalement de médicaments et fournitures médicales, entre l'Asie et la Suisse. D'ici fin mai, la compagnie aérienne prévoit d'effectuer plus de 100 autres vols de fret à la demande de diverses entreprises et institutions privées et publiques.

En outre, un nouveau réseau de vols tout cargo sera proposé et offrira des services réguliers entre Zurich et Shanghai (jusqu'à trois vols quotidiens), Pékin (jusqu'à deux vols quotidiens), Chicago et Tokyo (deux vols hebdomadaires) ainsi que Bangkok et Singapour (un vol hebdomadaire). De nouvelles destinations pourraient s'ajouter dans les prochaines semaines.

Afin d'augmenter ses capacités, Swiss étudie la possibilité d'enlever les sièges dans trois de ses douze Boeing 777-300ER. Cela supposerait le démontage de plus de 800 sièges à l'aéroport de Zurich. (ATS)