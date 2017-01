Easyjet: la baisse de la livre aura un impact plus fort que prévu

mardi, 24.01.2017

La compagnie aérienne britannique à bas coût EasyJet a dit mardi s'attendre à ce que la baisse de la livre ait un impact plus fort que prévu pour l'exercice 2016-2017, avec un effet négatif de 105 millions de livres (122 millions d'euros).

La chute de la devise britannique depuis le vote pour le Brexit pèse lourdement sur les comptes du groupe dont les coûts sont en partie en devises étrangères comme l'euro et le dollar.

EasyJet, qui publie dans un communiqué des ventes en nette hausse lors du premier trimestre (clos fin décembre), avait chiffré le coût de la baisse de la livre à 90 millions de livres en novembre dernier.



La baisse de la livre renchérit également la facture liée aux carburants qui sont libellés en dollar.



"La faiblesse de la livre et l'impact du carburant coûtent ensemble 35 millions de livres de plus que prévu mais Easyjet a fait de solides progrès dans la réduction de coûts" dans de nombreux domaines, a relevé Carolyn McCall, directrice générale du groupe, cité dans le communiqué.



Malgré un environnement financier difficile, la compagnie a enregistré un premier trimestre favorable en termes d'activité avec une hausse de 7,2% à 997 millions de livres de son chiffre d'affaires.



Le revenu par siège a reculé quant à lui de 8,2%, Easyjet ayant limité ce repli grâce à des tarifs attractifs et à la résistance de la demande sur ses marchés européens.



Enfin, Easyjet a confirmé vouloir obtenir un certificat de transporteur aérien dans un autre pays de l'UE afin d'anticiper les effets du Brexit, mais n'a pas donné plus de précisions sur son choix.



Basée à l'aéroport de Luton, dans le nord de Londres, la compagnie avait annoncé à l'été 2016 qu'elle voulait ce certificat alors que la sortie britannique de l'UE pourrait remettre en cause le droit des compagnies du Royaume-Uni de voler sans contrainte à travers toute l'Europe. - (awp)