Eflare et Waseg-Handel sanctionnés pour entrave aux importations parallèles

mardi, 20.12.2016

La Commission de la concurrence (Comco) a sanctionné Eflare et Waseg-Handel pour entrave aux importations parallèles.

Une tentative d'importation parallèle s'est révélée vaine car, à la demande de Waseg-Handel, Eflare a refusé de livrer les produits.

La Commission de la concurrence (Comco) a sanctionné Eflare et Waseg-Handel pour entrave aux importations parallèles. Les deux sociétés sont respectivement le producteur et l'importateur général suisse des fanaux de signalisation Eflare, a indiqué la Comco mardi.



Dans le cadre d'une grosse commande de l'Armée suisse, un concurrent de Waseg a essayé d'importer ces balises de signalisation électroniques au travers du partenaire polonais de distribution d'Eflare. La tentative d'importation parallèle s'est révélée vaine car, à la demande de Waseg-Handel, Eflare a refusé de livrer les produits.



La Comco a indiqué qu'il s'agit d'un "accord vertical de répartition territoriale illicite" et a sanctionné les deux entreprises. Elle a ensuite approuvé un accord amiable dans lequel les deux sociétés s'engagent à ne plus procéder à de tels arrangements. - (awp)