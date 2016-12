La Comco sanctionne plusieurs banques

mercredi, 21.12.2016

La Commission de la concurrence (Comco) a clos différentes enquêtes menées à l'endroit de banques suisses et internationales pour avoir participé à des cartels. Au total, l'établissement a prononcé des pénalités totales de 99,1 millions de francs, indique mercredi l'institut dans un communiqué.



Les cinq enquêtes de la Comco ont porté sur le Libor en francs suisses (amendes de 33,9 mio CHF), les écarts de cotation des prix, appelés spread, des produits dérivés en francs suisses (amende de 5,4 mio CHF), l'Euribor (amende 45,3 mio CHF) ainsi que le Libor en yen et l'Euroyen Tibor (14,4 mio CHF).



La Comco a clos les deux premières enquêtes. Les procédures Euribor et Yen Libor/Euroyen-Tibor sont toujours en cours car les parties n'ont pas signé d'accord à l'amiable.



La Comco avait débuté ces enquêtes le 2 février 2012. La commission a durant cette période étudié plus de 9 mio de communications téléphoniques et électroniques. Dans le cas du Libor, au total 16 banques et 5 courtiers étaient impliqués. - (awp)