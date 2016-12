Axpo: apport aux fonds pour l'arrêt des centrales revu à la baisse

jeudi, 15.12.2016

La commission administrative du fonds pour la désaffectation des installations nucléaires et du fonds de gestion des déchets nucléaires provenant des centrales nucléaires (Stenfo) a établi les nouveaux apports au fonds pour la période 2017-2021. La part qui échoit à Axpo est sensiblement inférieure à celle de la période précédente, indique l'énergéticien argovien jeudi dans un communiqué.



Les coûts liés à la désaffectation et au démantèlement de la centrale nucléaire de Beznau sont désormais estimés à 5,62 milliards de francs, 6,08 milliards si l'on tient compte des coûts post-exploitation à charge du site. Cela représente 6,4% de plus par rapport à la dernière estimation de coûts réalisée en 2011, précise Axpo.



En raison de la mise en service retardée des dépôts profonds, ainsi qu'à la bonne performance du fonds, Axpo n'aura pas à verser de contribution annuelle pour la centrale de Beznau entre 2017 et 2021. Jusqu'ici, la contribution du groupe argovien pour Beznau se montait à 91,2 mio CHF par année.



Les autres centrales dans lesquelles Axpo détient une participation importante, Leibstadt et Gösgen, ont quant à elles vu leur apport revu "nettement à la baisse", pour les mêmes raisons.



La répartition définitive des apports au fonds sera décidée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEN) dans la deuxième moitié de 2018. L'étude de coûts 2016 de la Stenfo sera encore examinée par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). - (awp)