Teameo lance une offre romande d’intérim 100% en ligne

vendredi, 14.08.2020

La cinquième marque du groupe Pemsa, Teameo vise les travailleurs de la construction et de la logistique. Elle se définit comme la première agence 100% en ligne de Suisse romande.

Sophie Marenne



Teameo se concentre sur les métiers de la construction, du paysagisme, des emplois saisonniers ou encore de la logistique dans les magasins ou les centres de triage notamment. (Keystone)

Une nouvelle entreprise s’attaque au marché de l’emploi temporaire et à son bassin de 500.000 intérimaires. Teameo, basée à Lutry, vise à coupler candidat et employeur, en quelques clics. Pas de CV à fournir dans une agence: tout se fait en ligne.



«La période du Covid-19 a accéléré les choses. Nous ne voulions pas louper la numérisation des différents secteurs d’activités que la crise sanitaire a entrainée», indique Antoine Offroy, directeur de Teameo. Concrétisé par le lancement du site il y a quinze jours, ce projet a germé en 2015 dans l’esprit d’Eric Gerini, CEO du groupe Pemsa. Spécialisée dans le placement de professionnels de la construction et du bâtiment, cette compagnie née en 1993 compte 14 agences, un centre administratif installé à Lutry et une soixantaine de collaborateurs. Le groupe a déjà racheté les marques Assisteo, active dans le médical; MBT pour être plus présent côté alémanique; et Multi dans le placement de cadres du milieu tertiaire.



Teameo cherche à se différencier des autres agences de placement par une approche 100% virtuelle: un segment déjà occupé par Coople et Adia, filiale du groupe Addeco. «Mais nous sommes les premiers à avoir un siège côté romand», souligne Antoine Offroy. Né en 2009, Coople et ses 300.000 inscrits représentent une belle source d’inspiration pour Teameo, «mais nous ciblerons des secteurs assez complémentaires: le bâtiment et la construction – où Pemsa est actif depuis près de 30 ans – la logistique, le paysagisme et les emplois saisonniers», précise-t-il encore.

Simple et gratuit

La plateforme est accessible gratuitement pour les candidats: une grosse soixantaine pour le moment, «en quinze jours seulement et alors que nous n’avons pas encore du tout communiqué», se réjouit Antoine Offroy. Le 24 août, la marque lancera une vaste campagne première de communication en ligne. L’objectif: recruter des «Teamers», les individus disponibles pour les missions, dans les cantons de Genève, Valais et Vaud ainsi que dans les départements français limitrophes. La Suisse romande entière sera ciblée dans un deuxième temps.

Après l’inscription, les «Teamers» sont contactés par téléphone pour les étapes de vérification de profil et de documents officiels. Antoine Offroy explique: «Le système offre l’atout d’être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7: un gain de temps pour tous». Si le succès escompté par l’équipe est au rendez-vous, une application devrait voir le jour prochainement.