Le Numerik Games Festival reporté au mois de novembre

jeudi, 30.04.2020

La cinquième édition du Numerik Games Festival est reportée du mois d'août 2020 au mois de novembre 2020. Une nouvelle thématique est prévue.

MH



L'édition 2020, renouant pour ses cinq ans avec la première édition du festival, se déroulera au centre-ville d’Yverdon-les-Bains. (Keystone)

La cinquième édition du Numerik Games Festival était prévue, à Y-Parc, du 28 au 30 août 2020 : la programmation était prête, le budget en passe d’être bouclé. Mais c’était sans compter sur la pandémie COVID-19, une pandémie qui a conduit le Conseil fédéral à annuler toutes les manifestations de plus de 1'000 personnes jusqu’au 31 août 2020.

L’Association Numerik Games a décidé de reporter l’édition 2020 à novembre 2020, plus précisément aux 13, 14 et 15 novembre 2020.

Cette édition, renouant pour ses cinq ans avec la première édition du festival, se déroulera au centre-ville d’Yverdon-les-Bains, sera gratuite et se dotera, si nécessaire, d’un concept sanitaire établi avec rigueur en partenariat avec des professionnels de la santé.

Nouvelle thématique

La programmation prévue pour août 2020 avait pris pour axe fort la thématique du cirque ; ce thème, particulièrement propice pour une édition d’été, a dû être remplacé par une thématique à la sympathie populaire indéniable : les monstres.

Le monstre, depuis le XIXe siècle, est à considérer comme une figure qui, par son excentricité, a pour vocation de pointer nos monstruosités, en particulier morales : le Numerik Games Festival va donc travailler autour d’une figure invitant à la réflexion, à une manière de nous voir autrement, de nous penser différemment, de sortir de nous-mêmes pour revenir – transformé – à soi.

De nombreux « exposants » ont déjà confirmé leur participation : les coproducteurs (l’Université de Lausanne et la HEIG-VD), le FIFDH (le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains de Genève), le FIFF (le Festival International de Films de Fribourg), la HEAD-Genève, le CPNV, Tale of Fantasy, Ars Ludendi, les partenaires de la zone vidéoludique « Les Arcades », les conférenciers et d’autres.

Il est à noter que cette édition, plus lumineuse puisque la période sera propice à la peinture digitale sur les bâtiments du centre-ville, se fera en partenariat avec la Maison d’Ailleurs, qui inaugurera sa nouvelle exposition – « Je est un monstre » – le samedi 14 novembre 2020.



