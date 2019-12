Mise en service du Léman Express: «C’est loin d’être le terminus de l’aventure»

mercredi, 11.12.2019

La cérémonie d’inauguration du réseau franco-valdo-genevois se déroule ce jeudi. Vu l’immense taille du projet, d’éventuels couacs pourraient survenir.

Sophie Marenne



Le long de ses 230 kilomètres de rails, le réseau transfrontalier mobilisera 300 collaborateurs dont plus de 200 conducteurs. (SBB CFF FFS)

Les CFF et la SNCF inaugurent le plus grand réseau express régional (RER) transfrontalier d’Europe ce jeudi. Le ruban du Léman Express sera officiellement coupé à la gare des Eaux-Vives par des autorités venues dans deux trains différents, l’un depuis Coppet et l’autre depuis la Roche-sur-Foron....