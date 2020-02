La Suva a réalisé une performance de 9,3% en 2019

lundi, 10.02.2020

La caisse nationale d'assurance accident Suva a réalisé une performance de 9,3% sur ses placements durant l'exercice 2019.

Les investissements dans des obligations, des crédits, l'immobilier et des placements alternatifs ont eu un impact positif sur la performance.(Keystone)

Les placements en actions ont le plus contribué à la performance de 9,3% réalisée par la caisse nationale d'assurance accident Suva durant l'exercice 2019. Les investissements dans des obligations, des crédits, l'immobilier et des placements alternatifs ont également eu un impact positif sur la performance.



Ce résultat est supérieur à la moyenne de 4,5% relevée sur les dix dernières années, indique la Suva dans un communiqué lundi.



En revanche, les placements sur le marché monétaire "ont continué de souffrir des taux d'intérêt négatifs" et "les frais de couverture pour les risques de change engendrés en raison de l'écart de taux par rapport aux monnaies étrangères ont parfois été considérables".



Les valeurs immobilisées ont augmenté en 2019 à 54 milliards de francs, contre 50 milliards, permettant notamment de couvrir les 85'000 rentes versées par la Suva.



Le 5 juin, jour de publication des résultats détaillés, le conseil de la Suva décidera de l'utilisation des fonds provenant des placements réalisés en 2019.(awp)