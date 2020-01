Nouvelle croissance pour le marché suisse des télécoms

mardi, 21.01.2020

La branche des télécoms a dégagé en 2019 un chiffre d'affaires de 33,8 millions de francs, en hausse de 4% sur un an.

La croissance du secteur a nettement dépassé celle de l'économie dans son ensemble. (Keystone)

Le marché suisse des télécommunications et des technologies de l'information (IT) a poursuivi sa progression l'an dernier. La branche a dégagé un chiffre d'affaires de 33,8 milliards de francs, soit 4% de plus qu'une année auparavant. Supérieure à la hausse de 1,8% attendue il y a douze mois, la croissance a aussi nettement dépassé celle de l'économie dans son ensemble.

Le marché informatique s'est une nouvelle fois illustré comme moteur de croissance du secteur, les ventes ayant augmenté de 6,1% à 22,4 milliards de francs, ressort-il de l'étude de l'Observatoire européen de la technologie de l'information (EITO) rapportée mardi par la faîtière suisse du secteur Swico. Les revenus dégagés dans les équipements informatiques tels que les PC et ordinateurs portables se sont envolés de 12%.

En revanche, le marché suisse des télécoms a stagné, les ventes n'augmentant que de 0,2% à 11,3 milliards de francs. La croissance attendue de l'ensemble du secteur devrait quelque peu ralentir en Suisse cette année, les experts de l'EITO anticipant une progression de 2,2% à 34,5 milliards. (awp)