Dell Technologies Capital: niveau record d’investissement au premier semestre 2017

vendredi, 13.10.2017

La branche capital risque de Dell Technologies a réalisé 27 investissements au premier semestre de son exercice, accélérant ainsi le développement et le déploiement de technologies et de solutions innovantes par des start-ups prometteuses.

L’équipe investissement se concentre sur des investissements en phase initiale dans des domaines technologiques émergents, notamment l’Internet des Objets (IoT) et l’intelligence artificielle.

Dell Technologies Capital la branche capital-risque de Dell Technologies, annonce un rythme d’investissement record pour le premier semestre de son exercice (de février à septembre). Le nombre d’investissements réalisés, d’un total de 27, est le plus élevé en six mois depuis cinq ans. Ils portent notamment sur des levées de fonds Séries A et B et couvrent une grande variété de domaines technologiques stratégiques pour les entreprises du groupe Dell Technologies.

L’équipe investissement se concentre sur des investissements en phase initiale dans des domaines technologiques émergents, notamment l’Internet des Objets (IoT), l’intelligence artificielle et le machine learning, les infrastructures orientées développement, le stockage de nouvelle génération, l’informatique sans serveur ou encore l’infrastructure et la sécurité des véhicules connectés.

Parmi les nouveaux investissements de Dell Technologies Capital (liste non exhaustive) :

· Datometry (virtualisation de bases de données)

· Jask (Security Operations)

· Minio (stockage objet multicloud),

· OpsMx (gestion des versions de logiciel)

· RedLock (sécurité du cloud),

· RiskLens (gestion des risques de cybersécurité)

La branche investissement de Dell Technologies travaille également en étroite collaboration avec la nouvelle division IoT, mettant son expertise et son réseau au service de son calendrier stratégique.