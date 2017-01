Bourse Zurich: rebond attendu après deux jours dans le rouge

mercredi, 18.01.2017

La Bourse suisse s'apprêtait mercredi à tenter de rebondir, après avoir essuyé deux séances négatives de suite.

La saison des résultats provisoires marque une pause en Suisse et les détenteurs de capitaux lorgneront plus volontiers vers les indications conjoncturelles et ou géopolitiques, ainsi que sur les modélisations des analystes.



Sur le Vieux continent, l'Allemagne a confirmé une inflation de 1,7% en décembre et la zone euro doit encore délivrer sa seconde estimation sur le sujet. L'agenda conjoncturel comprend aussi le chômage britannique en novembre. Outre-Atlantique, inflation, production industrielle ou encore flux de capitaux investis à long terme figurent à l'ordre du jour. La Réserve fédérale américaine (Fed) publiera en outre dans la soirée son Livre beige sur la situation économique aux Etats-Unis.



Les analystes de Mirabaud anticipent une volatilité palpable à la veille d'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et surtout à l'avant-veille de l'intronisation du prochain président élu des Etats-Unis.



LafargeHolcim (+1,2%) menait le bal au SMI, malgré une dégradation de recommandation par Exane BNP Paribas à "neutral". L'établissement hexagonal met en exergue l'accès de pessimisme des industriels du ciment sur les marchés émergents. La nominative a par ailleurs essuyé des pertes marquées ces deux derniers jours. Le directeur général (CEO) Eric Olsen s'est nonobstant montré confiant pour les affaires aux Etats-Unis.



Les poids lourds pharmaceutiques Novartis (+0,6%) et Roche (+0,4%) suivaient peu ou prou la tendance d'ensemble, tandis que Nestlé (+0,3%) freinait l'indice phare.



Swatch s'adjugeait 0,5%, après relèvement de l'objectif de cours pour la porteur par Goldman Sachs.



Credit Suisse (+0,1%) fermait la marche, sans indication particulière et alors que UBS s'enrobait de 0,4% et Julius Bär de 0,2%.



Kühne+Nagel gagnait 1,0%, dans la foulée de l'entame du suivi par Kepler Cheuvreux. La recommandation neutre s'accompagne d'un objectif de cours sensiblement plus élevé que la valorisation actuelle du titre. Panalpina (+2,0%) se voit carrément recommandé à l'achat et semble en profiter pleinement.



Sur le marché élargi, Emmi est venu troubler la quiétude des nouvelles d'entreprises avec une nouvelle acquisition transalpine. Kudelski avait aussi dévoilé de nouvelles emplettes aux Etats-Unis mardi soir. - (awp)