Bourse Zurich: regain de morosité, après deux séances fastes

mercredi, 08.04.2020

La Bourse suisse s'apprêtait mercredi à faire face à un mouvement de consolidation, au terme de deux séances teintées d'optimisme.

Avec un repli de 0,5%, Givaudan affichait les moins mauvaises prédispositions.(Keystone)

Les analystes ont beau jeu de rappeler aux détenteurs de capitaux que la pandémie de coronavirus qui grippe les rouages de l'économie mondiale n'est pas encore vaincue.



Si la province de Wuhan, berceau du Covid-19, commence à se libérer du carcan du confinement, le nombre de décès aux Etats-Unis notamment atteint des proportions alarmantes.



"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin, dans la foulée d'une séance mitigée en Asie", relève Michael Hewson. Les investisseurs se concentrent par ailleurs déjà sur la publication imminente des minutes de la Fed sur son coup de rabot en urgence sur ses taux mi-mars, poursuit l'analyste en chef chez CMC Markets UK.



A 08h23, le préSMI compilé par Julius Bär cédait 1,33% à 9387,75 points, sur un front rouge uni.



Avec un repli de 0,5%, Givaudan affichait les moins mauvaises prédispositions. Le chimiste des arômes et des parfums a fait fi des défis imposés par le coronavirus sur les trois premiers mois de l'année et sa direction entend maintenir le cap de la croissance. La rémunération des actionnaires ne semble pas non plus menacée.



La lanterne rouge était d'ores et déjà promise à Swisscom (-4,9% ou près de 27 francs). L'opérateur historique de télécommunications sera en effet traité hors dividende de 22 francs.



Les poids lourds défensifs s'établissaient dans le ventre mou du classement, Nestlé et Roche s'érodant de 1,1% alors que Novartis reculait de 1,3%.



Sur le marché élargi, Bossard (-1,4%) a moins souffert que prévu sur le premier trimestre, mais prévient que le second s'annonce plus difficile. Dätwyler (-2,9%) a réduit la voilure de son unité Mobility.



Komax (-4,9%) est revenu sur sa proposition de dividende au titre de l'exercice écoulé, au contraire de Valiant (-1,4%).(awp)