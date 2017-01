Bourse Zurich: en hausse à mi-séance, bancaires en tête

vendredi, 13.01.2017

La Bourse suisse reste dans le vert vendredi en milieu de séance.

La Bourse suisse reste dans le vert vendredi en milieu de séance. Au surlendemain de la conférence de presse du président élu Donald Trump, les Etats-Unis vont rester sur le devant de la scène avec une série de données macroéconomiques mais surtout les résultats de grandes banques américaines comme Bank of America, JPMorgan Chase et Wells Fargo. Les bancaires suisses sont du coup sous surveillance.



"Le début de la saison des résultats des entreprises américaines (avec les banques) devrait dicter la tendance de la journée", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities.



Pour Raiffeisen, "la retenue est de mise parmi les intervenants", l'euphorie ayant suivi l'élection de M. Trump étant définitivement retombée. L'entrée en fonction du nouveau président américain, le 20 janvier, est perçu comme un signal de désengagement du marché, a ajouté la banque. Les résultats annuels devraient néanmoins fournir de nouvelles impulsions.



Alors que l'agenda des entreprises et macroéconomique était particulièrement creux en Europe, la Chine a vu son commerce extérieur reculer en 2016, exportations (-7,7%) et importations (-5,5%) s'affichant en net repli. Les Etats-Unis vont dévoiler dans l'après-midi une salve de statistiques conjoncturelles, avec notamment les prix à la production et les ventes au détail en décembre, ainsi que la confiance des consommateurs en janvier.



A 11h50, le SMI gagnait 0,66% à 8430,24 points. Le SMI avançait de 0,72% à 1339,38 points et le SPI prenait 0,55% à 9178,07 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 montaient, quatre reculaient et Lonza et Richemont étaient stables.



Les bancaires et financières occupaient encore le haut du tableau. Credit Suisse et UBS (chacun +2,0%) remontaient la pente, après les pertes essuyées la veille. L'éventualité d'une amende pour UBS en France, où l'établissement est accusé de fraude fiscale, est scrutée de près par le marché. Selon des investisseurs institutionnels, la banque aux trois clés pourrait s'en sortir avec un règlement à l'amiable de 2-3 mrd EUR, contre au maximum 5 mrd EUR dans le cas d'une condamnation.



Aux assurances, Swiss Re (+1,2%), Swiss Life (+0,7%), Zurich Insurance (+0,8%) et Bâloise (+0,5%) étaient également recherchés, après des relèvements d'objectifs de cours par HSBC.



SGS (+1,0%) bénéficiait également de la bienveillance des analystes. Barclays a remonté l'objectif de cours et la recommandation du spécialiste de l'inspection et de la certification.



Les titres du luxe Richemont (stable) et Swatch (+0,1%) freinaient un peu leurs ardeurs, après la solide progression de jeudi. Le groupe genevois a publié la veille des résultats trimestriels meilleurs que prévu et avait entraîné son concurrent biennois dans son sillage. Plusieurs analystes ont relevé vendredi l'objectif de cours de Richemont.



Les deux poids lourds pharmaceutiques Novartis (+0,6%) et Roche (+1,0%) avaient souffert la veille suite aux déclarations de M. Trump sur le secteur pharmaceutique. Kepler Cheuvreux a raboté l'objectif de cours de Novartis, tandis que Morgan Stanley a relevé celui de Roche. Nestlé gagnait 0,1%.



Actelion (+0,7%) faisait l'objet une énième rumeur de rachat. Selon le portail financier "StreetInsider.com", l'américain Johnson & Johnson et la biotech bâloise ont fait des progrès dans leurs négociations pour la première grosse acquisition de l'année.



ABB (+0,8%) a décroché un contrat de 75 mio USD au Brésil.



Dans le petit camp des perdants, on trouvait Aryzta (-0,3%, lanterne rouge, ainsi que Givaudan (-0,2%), Geberit et Adecco (chacun -0,1%).



Sur le marché élargi, Zehnder (-3,2%) a maintenu ses ventes stables mais va voir sa rentabilité s'effriter en 2016. Vontobel a par ailleurs abaissé l'objectif de cours. Hypo Lenzburg (+0,5%) a augmenté son bénéfice en 2016 et table sur des résultats stables en 2017.



Pour Wisekey (stable), la coentreprise indienne a levé 1,3 mio USD lors de sa première ronde de financement.



U-blox (-1,1%) était repassé au rouge après un début positif et au lendemain de sa chute suite à un avertissement sur résultats. - (awp)