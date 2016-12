Bourse Zurich: stable en milieu de journée, séance calme

La Bourse suisse oscille autour de ses niveaux de clôture de la veille mercredi en milieu de journée. La séance se déroule dans le calme. Le SMI affiche actuellement un recul de 6,3% depuis le début de l'année, en grande partie à cause des poids lourds pharma.



De manière générale, on manque d'impulsion sur les marchés boursiers en cette semaine raccourcie. Les regards se tournent déjà vers la nouvelle année, qui sera marquée par les incertitudes politiques, selon un observateur.



A 12h10, le SMI, le SMI reculait marginalement de 0,03% à 8256,77 points, le SLI cédait 0,14% à 1302,86 points et le SPI perdait un minuscule 0,02% à 8995,85 points. Sur les trente valeurs vedettes, 18 reculaient, dix avançaient et deux étaient inchangées. Les variations de cours allaient de -1,0% à +0,9%.



Les bancaires UBS (-1,0%) et Credit Suisse (-0,7%) étaient passées au rouge après un début positif. Moody's a confirmé la note "A1" de Credit Suisse après l'accord passé aux Etats-Unis pour régler l'affaire des subprimes. L'accord réduit les risques juridiques et il permettra à la direction de Credit Suisse de se concentrer sur sa stratégie, a commenté l'agence américaine qui estime que la perspective est "stable". Credit Suisse doit payer une amende de 2,48 mrd USD ainsi que des dédommagements aux preneurs de crédits à hauteur de 2,8 mrd USD sur cinq ans.



Depuis le début de l'année, les actions des deux grandes banques font partie des plus gros perdants. Cela est aussi le cas pour Galenica et les poids lourds pharma. Novartis (+0,9%) et Roche (+0,2%) gagnaient un peu de terrain. Nestlé (-0,5%) pesait sur l'indice.



Actelion (-0,3%) évoluait aussi dans le rouge. Les spéculations sur le rachat par Johnson & Johnson continuent et, pour le moment, aucune transaction n'a été annoncée. Certains intervenants pensent que cela pourrait être le cas avant la fin de l'année. Mais on est en plein brouillard pour savoir quel genre d'accord pourrait être conclu entre le géant américain et l'entreprise d'Allschwil. Depuis le début de l'année, le titre Actelion fait de loin la meilleure performance.



Dans le camp des perdants, on trouvait aussi Aryzta (-0,9%) et Swiss Re (-0,8%) et dans celui des gagnants Clariant (+0,4%).



Sur le marché élargi, l'action Accu (-12%) sera suspendue de cotation dès le 3 janvier et jusqu'à nouvel avis. L'entreprise n'est plus en situation de respecter les obligations liées à la cotation, a commenté SIX.



Norinvest (-3,9%) disparaîtra de la cotation fin avril prochain.



Les gagnants du moment étaient notamment Meyer Burger (+1,5%) et Leonteq (+0,3%) deux titres qui font partie des plus gros perdants depuis le début de l'année, avec des reculs de 60% à 80%. Hochdorf (-0,5%), Bachem (+0,4%) et Bobst (+0,3%) font eux partie des titres qui ont gagné 60% à 80% depuis le début de l'année. - (awp)