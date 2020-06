La Bourse suisse sur la réserve avant la réunion de la BCE

jeudi, 04.06.2020

La Bourse suisse observe jeudi une consolidation cosmétique dans les premiers échanges. Sur les trente plus lourdes valorisations, 17 reculaient et treize progressaient.

A l'exception notable d'AMS, les rangs du fond étaient monopolisés par des valeurs financières. (Keystone)

La Bourse suisse était sur la réserve jeudi dans les premiers échanges, après avoir sensiblement progressé ces deux derniers jours. Wall Street a aussi clôturé en nette hausse mercredi, tandis que Tokyo a bouclé la séance de jeudi sur de modestes gains.



Les marchés financiers font abstraction des troubles aux Etats-Unis, des craintes conjoncturelles ou encore de l'escalade des tensions entre Pékin et Washington, s'étonne Christian Hencke, d'IG Markets. L'analyste soupçonne les investisseurs de rester sur la retenue, dans l'attente de l'issue de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui pourrait donner lieu à de nouvelles mesures de relance.



"Il paraît presque surréaliste qu'à une période où le taux de chômage aux Etats-Unis atteint des sommets depuis des décennies, les actions américaines testent, voire franchissent dans certains cas, des niveaux records", relève de son côté Michael Hewson, de CMC Markets.



A 09h16, le Swiss Market Index (SMI) égarait 0,04% à 10'179,98 points. Le Swiss Leader Index cédait 0,33% à 1524,09 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,13% à 12'567,86 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, 17 reculaient et treize progressaient.



Novartis (+1,1%) tentait une échappée en solitaire, après avoir revendiqué un succès d'étape dans le développement d'un traitement contre la spondylarthrose. Roche (+0,4%) a fait homologuer un test supplémentaire dans le domaine de la Covid-19 aux Etats-Unis. Troisième et principal poids lourd, le béhémoth alimentaire Nestlé grignotait 0,1%.



Partners Group (-2,2%) a reconnu mercredi soir que la pandémie avait freiné l'essor de sa masse sous gestion sur les quatre premiers mois de 2020. La volatile AMS (-2,6%) héritait de la lanterne rouge provisoire, au lendemain d'une assemblée générale qui a vu les actionnaires rejeter le programme de rémunération des dirigeants.



A l'exception notable du producteur de semi-conducteurs autrichien, les rangs du fond étaient monopolisés par des valeurs financières. UBS abandonnait ainsi 1,9%, Julius Bär 1,8% et Credit Suisse 1,7%. Zurich Insurance lâchait 1,6%.



Sur le marché élargi, Kudelski, qui a lancé de nouvelles solutions de cybersécurité pour des environnements Microsoft, s'appréciait de 11,8%. Leclanché (+11,1%) était aussi vivement recherché, qui va puiser une seconde tranche de 720'000 francs dans un convertible de 39 millions.



Le laboratoire plan-les-ouatien Obseva (+9,8%) n'était pas en reste, après avoir publié de nouvelles données sur son Linzagolix contre l'endométriose.



Son homologue rhénan Santhera (-4,2%) a décroché une promesse de financement de jusqu'à 20 millions de francs, destinée notamment à alimenter ses recherches contre la myopathie de Duchenne.



La société immobilière Mobimo (-0,2%) assure n'être que marginalement gêné par la pandémie de coronavirus et promet de faire un geste pour ses petits locataires commerciaux moins bien lotis.(awp)