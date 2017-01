Bourse Zurich: peu de changement à l'ouverture, les poids lourds pèsent

jeudi, 19.01.2017

La Bourse suisse montrait un visage quasiment inchangé dans les premiers échanges, poursuivant sa tendance latérale de la veille. Après une ouverture légèrement positive, le marché a glissé dans le rouge, plombé par les poids lourds de l'indice. Dans l'attente de la séance du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, l'ambiance se déroule sous le signe de la retenue.



Les indications préalables en provenance des Etats-Unis sont neutres, alors que les données conjoncturelles US publiées la veille ont été supérieures aux attentes, notamment l'inflation, qui est ressortie au-dessus de l'objectif visé par la Réserve fédérale américaine (Fed). A cela s'ajoutent les dernières déclarations de sa présidente Janet Yellen, qui laissent augurer une nouvelle hausse des taux plus rapide que prévu.



Mais c'est la BCE qui tiendra la vedette aujourd'hui, même si les milieux financiers n'attendent pas de changement drastique de la dernière séance du comité de politique monétaire. Le thème principal sera sans doute la récente évolution des prix à la consommation, ainsi qu'un éventuel changement des prévisions sceptiques de la BCE en matière d'inflation.



A 09h30, le Swiss Market Index (SMI) se délestait de 0,10% à 8304,06 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,13% à 9068,65 points. Seul le Swiss Leader Index (SLI) progressait de 0,11% à 1322,00 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 gagnaient du terrain et huit en perdaient, alors que Schindler se maintenait entre les deux étages.



La lanterne rouge revenait à Galenica (-1,1%). Le groupe de santé bernois a atteint les estimations des analystes, bien que la division Galenica Santé les ait légèrement dépassé et Vifor Pharma manqué de peu. Il a également confirmé son calendrier de scission en deux entités distinctes, en indiquant que les préparatifs étaient en bonne voie et que l'opération devrait être conclue au plus tard d'ici la fin de l'année.



Novartis (-0,8%) était également à la peine, pesant de tout son poids sur la performance du marché. La veille, le titre avait bondi de 1,2%. Il semble aujourd'hui faire les frais d'un commentaire mitigé de Morgan Stanley concernant son pipeline de produits.



Au niveau du SMI/SLI, Givaudan, Swisscom et Nestlé reculaient dans une fourchette de 0,3% à 0,4%. Roche (-0,2%) perdait un peu moins.



Swiss Life (+1,6%) affichait la meilleure performance parmi les valeurs vedettes grâce à une confirmation de la recommandation d'achat par UBS. La banque a aussi relevé l'objectif de cours de plus de 10%.



Adecco (+1,2%) profitait également d'un commentaire élogieux de JP Morgan.



Credit Suisse (+1,1%) se trouvait parmi les grands gagnants. La banque a annoncé la veille la finalisation de son accord avec la justice américaine dans l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS). L'établissement aux deux voiles devra s'acquitter d'une amende de 2,48 mrd USD, plus un dédommagement aux clients de 2,8 mrd étalé sur une période de cinq ans. Le titre a cependant subi des prises de bénéfices lors des trois dernières séances.



UBS (+0,7%) retrouvait aussi quelques couleur. SGS et LafargeHolcim (chacun +0,8%) ainsi que Bâloise et Dufry (chacun +0,7%) évoluaient aussi dans le vert.



Au niveau du marché élargi, Arbonia (-3,9%) était malmené après la publication d'un chiffre d'affaires non audité de 995,3 mio CHF pour l'année 2016, très légèrement en dessous des prévisions des analystes et de ses propres estimations.



Par contre LLB (+4,2%) était recherché suite à la présentation des premiers chiffres pour 2016. - (awp)