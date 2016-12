Bourse Zurich: modestes gains, Lonza dans les choux

jeudi, 15.12.2016

La Bourse suisse grappillait de légers gains jeudi matin, après une ouverture dans le rouge clair.

A 9h40, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,19% à 8155,96 points, le Swiss Leader Index (SLI) également 0,19% à 1287,81 points. Le Swiss Performance Index (SPI) grappillait 0,06% à 8866,52 points. Sur les trente valeurs vedette, 14 gagnaient du terrain, 13 en perdaient et trois étaient inchangés.

La Bourse suisse grappillait de légers gains jeudi matin, après une ouverture dans le rouge clair. Les décisions des banques centrales servaient d'impulsions à la place zurichoise, quelques heures après la réunion la Réserve fédérale américaine (Fed) et peu après celle de son homologue helvétique. Sans surprise, la Banque nationale suisse (BNS) a laissé sa politique monétaire inchangée. Lonza était à la peine après une acquisition.



L'institut d'émission helvétique a maintenu le taux sur les dépôts à vue à -0,75% et la fourchette pour le Libor entre -1,25 et -0,25%. La BNS a confirmé ses prévisions de PIB Suisse pour 2016 et 2017 et revu à la légèrement à la baisse ses estimations d'inflation pour ces deux années. Les paires EUR/CHF et USD/CHF n'ont pratiquement pas réagi à ces annonces largement anticipées.



Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ainsi que l'institut d'études conjoncturelles KOF ont également délivré dans la matinée leurs dernières prévisions pour l'économie suisse.



Dans la nuit, la Fed a également fait ce que les spécialistes attendaient d'elle, c'est-à-dire relever ses taux directeurs de 25 points de base. Trois nouvelles hausses sont attendues en 2017. "Si l'institution américaine reste accommodante et semble en phase avec le futur programme économique du président Donald Trump, Les investisseurs ont cru bon de prendre quelques bénéfices avant l'échéance des quatre sorcières, demain", affirme Mirabaud Securities.



Lonza s'enfonçait de 6,1%. Le chimiste spécialisé a confirmé en matinée sa volonté d'acheter le spécialiste américain des gélules et enveloppes pour médicaments Capsugel, pour un montant de 5,5 mrd USD. Les analystes jugent la somme à débourser trop importante et remettent en cause la pertinence stratégique de l'opération.



Dufry (-2,0%) se repliait fortement en l'absence de nouvelles. Les titres Richemont (-1,0%) et Swatch (-0,8%) tiraient à nouveau la langue, après une séance difficile la veille.



LafargeHolcim (-0,2%) souffrait marginalement d'une réduction de recommandation par Bryan Garnier. Mercredi, le géant du ciment a terminé parmi les principaux perdants (-2%) suite à une commentaire négatif de Merryl Lynch.



Parmi les poids lourds, Nestlé (-0,8%) s'enfonçait alors que Novartis et Roche prenaient respectivement 0,7 et 0,3%. Actelion (+0,4%) semblait se remettre après avoir dégringolé la veille suite à l'abandon de l'acquisition par Johnson&Johnson.



Credit Suisse (+2,7%) et UBS (+1,2%) se refaisaient une santé, dans un contexte difficile pour le secteur bancaire européen. UBS a vu sa recommandation dégradée à "reduce" par Kepler Cheuvreux.



Les assureurs comme Swiss Life (+0,8%), Zurich (+0,8%) et Swiss Re (+0,6%) étaient également demandés. Les cycliques évoluaient également de manière positive à l'instar d'Adecco (+0,8%) et Syngenta (+0,6%).



Sur le marché élargi GAM (+3,2%) et Bossard (+4,0%) était sous les feux des projecteur après des recommandations d'achat de respectivement Kepler Cheuvreux et de Baader Helvea.



Le plus grand perdant était Meyer Burger, qui lâchait 4,1%. Le délai de souscription pour l'augmentation de capital est arrivé à échéance aujourd'hui. La pharma Santhera (-2,4%) n'avait pas non plus le vent en poupe, ni la défensive SPS (-2,0%) dans l'immobilier.



Le titre Starrag n'avait pas encore été échangé. Le fabricant de machines a revu à la baisse ses objectifs pour l'année en cours en raison de la faiblesse du secteur du luxe. - (awp)