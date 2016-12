Bourse Zurich: toujours dans le vert, Lonza dans les choux

jeudi, 15.12.2016

La Bourse suisse évolue toujours légèrement dans le vert jeudi en milieu de séance, après avoir ouvert en léger repli.

La Bourse suisse évolue toujours légèrement dans le vert jeudi en milieu de séance, après avoir ouvert en léger repli. Les décisions des banques centrales servent d'impulsions, quelques heures après la réunion la Réserve fédérale américaine (Fed) et peu après celle de son homologue helvétique. Sans surprise, la Banque nationale suisse (BNS) a laissé sa politique monétaire inchangée. Lonza était à la peine après une acquisition.



L'institut d'émission helvétique a maintenu le taux sur les dépôts à vue à -0,75% et la fourchette pour le Libor entre -1,25 et -0,25%. La BNS a confirmé ses prévisions de PIB Suisse pour 2016 et 2017 et revu à la légèrement à la baisse ses estimations d'inflation pour ces deux années. Les paires EUR/CHF et USD/CHF n'ont pratiquement pas réagi à ces annonces largement anticipées.



Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ainsi que l'institut d'études conjoncturelles KOF ont également délivré dans la matinée leurs dernières prévisions pour l'économie suisse.



Dans la nuit, la Fed a également fait ce que les spécialistes attendaient d'elle, c'est-à-dire relever ses taux directeurs de 25 points de base. Trois nouvelles hausses sont attendues en 2017. "Si l'institution américaine reste accommodante et semble en phase avec le futur programme économique du président Donald Trump, les investisseurs ont cru bon de prendre quelques bénéfices avant l'échéance des quatre sorcières, demain", affirme Mirabaud Securities.



Vers midi, le SMI avançait de 0,25% à 8161,00 points, le SLI de 0,23% à 1288,38 points et le SPI de 0,13% à 8873,04 points. Sur les trente valeurs vedettes, seize montaient, treize reculaient et Bâloise était inchangé.



Après la confirmation de la volonté d'acheter le spécialiste américain des gélules et enveloppes pour médicaments Capsugel, pour un montant de 5,5 mrd USD, Lonza chutait de 6,9%. Les analystes jugent la somme à débourser trop importante et remettent en cause la pertinence stratégique de l'opération.



Sans information spécifique, Dufry cédait 0,9%. Les valeurs du luxe Richemont (-0,9%) et Swatch (-1,3%) avaient déjà connu une séance difficile la veille.



Dans le camp des poids lourds défensifs, Nestlé (-0,8%) cédait du terrain, alors que Novartis et Roche montaient respectivement de 1,2% et 0,04%. Après les prises de bénéfices de la veille, Actelion (+3,1%) reprenait du poil de la bête et faisait la meilleure performance du moment. Si Johnson & Johnson a renoncé à racheter le groupe d'Allschwil, la rumeur voudrait maintenant que Sanofi soit candidat.



LafargeHolcim (+0,3%) a réorganisé sa structure d'entreprise au Bangladesh. Holcim Bangladesh sera repris à 100% par Lafarge Surma Cement (LSC), une coentreprise avec l'espagnol Cementos Molins, indique LSC dans un communiqué. Le prix d'achat se monte à 117 mio USD. Par ailleurs, Bryan Garnier a abaissé sa recommandation pour le cimentier à "neutral" de "buy".



Aux bancaires, Credit Suisse (+2,8%) et UBS (+0,7%) se refaisaient une santé, dans un contexte difficile pour le secteur bancaire européen. UBS a vu sa recommandation dégradée à "reduce" par Kepler Cheuvreux. Le problème de la banque aux trois clés réside dans le fait que seules les activités à faible marge affichent une croissance, a relevé l'analyste.



Les assureurs comme Swiss Life (+0,7%), Zurich (+0,4%) et Swiss Re (+0,3%) étaient également demandés. Les cycliques évoluaient également de manière positive à l'instar d'Adecco (+0,8%) et Syngenta (+0,5%).



Sur le marché élargi GAM (+4,6%) et Bossard (+4,3%) était sous les feux des projecteurs après des recommandations d'achat de respectivement Kepler Cheuvreux et de Baader Helvea.



Un des gros perdants était Meyer Burger, qui lâchait 2,7%. Le délai de souscription pour l'augmentation de capital est arrivé à échéance aujourd'hui.



Starrag (pas traité) a revu à la baisse ses objectifs pour l'année en cours en raison de la faiblesse du secteur du luxe. - (awp)