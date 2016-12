Bourse Zurich: retour à l'équilibre, l'élan est perdu

mardi, 20.12.2016

La Bourse suisse évolue sur une note peu changée mardi en milieu de journée.

La Bourse suisse évolue sur une note peu changée mardi en milieu de journée. Après un début qui a vu le SMI gagner une vingtaine de points et s'approcher de la barre des 8300 qu'il n'avait plus touchée depuis septembre, l'élan s'est brisé. La baisse sensible de Nestlé en particulier pèse sur l'indice, tout comme celle de Roche. Après le rally des semaines précédentes, il semble que le marché veuille s'accorder une pause avant les fêtes de Noël, selon des courtiers. Pour preuve, le SMI n'a pratiquement pas bougé au cours des deux séances précédentes.



Le rally qui a suivi l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis a permis au SMI de remonter de 7600 points à plus de 8200. Actuellement, on manque d'air pour aller plus haut. Malgré la récente progression, il manque encore quelque 500 points à l'indice vedette de SIX pour effacer ses pertes depuis le début de l'année. Alors que les marchés boursiers évoluent dans le calme, les mouvements sur le marché des devises sont plus marqués et le franc est sous pression haussière face à l'euro.



Sur le coup de midi, le SMI reculait marginalement de 0,03% à 8232,03 points. Le SLI cédait aussi 0,03% à 1298,57 points et le SPI 0,06% à 8949,66 points. Sur les trente blue chips, quatorze reculaient, treize avançaient et trois étaient inchangés.



Comme en début de séance, le plus gros gagnant était Swatch (+2,3%), alors que son concurrent Richemont reculait de 0,2%, étant passé au rouge. Les exportations horlogères ont encore reculé en novembre, mais moins fortement que craint par les analystes. Le fait que l'action Swatch réagisse plus fortement que celle de Richemont s'explique par un plus gros potentiel de rattrapage, selon un courtier.



A part Swatch, les cycliques Adecco (+1,1%), Schindler (+0,9%), LafargeHolcim et ABB (chacun +0,3%) gagnaient aussi du terrain. Aux financières, Julius Bär (+0,9%) et Credit Suisse (+0,8%) étaient également recherchées. Selon l'agence Reuters, le Département de justice américain réclamerait une amende de 5 à 7 mrd USD à la banque aux deux voiles pour tirer un trait sur l'affaire des subprimes. Selon des courtiers, les gros investisseurs américains sont plus confiants en la matière que les institutionnels helvétiques.



Novartis gagnait 0,8%, profitant de l'acquisition de l'américain Encore Vision, spécialisé dans le traitement de la presbytie. Le groupe va également collaborer avec Conatus dans les maladies du foie. La Banque cantonale de Zurich a estimé que ces nouvelles sont légèrement positives pour le cours de l'action.



Roche cédait 0,1%, sans information spécifique. En repli de 0,7%, Nestlé pesait sur l'indice.



Comme la veille, Actelion (-2,7%) tenait la lanterne rouge après avoir été dopé la semaine passée par les rumeurs de rachat.



Les autres perdants étaient Aryzta (-1,5%), Dufry (-1,0%) et SGS (-0,9%).



Sur le marché élargi, Leonteq perdait encore 4,4% au lendemain de la chute ayant suivi un avertissement sur bénéfice. Les autres gros perdants étaient Meyer Burger (-4,5%) et Wisekey (-5,5%).



Gros gagnant lundi, Evolva (+16,7%) poursuivait sur sa lancée après des informations positives sur la demande de brevet pour Stevia aux Etats-Unis qui avaient fait bondir le titre de 17%. Les autres gros gagnants étaient Schaffner (+4,1%) et Implenia (+3,5%). - (awp)