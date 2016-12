Bourse Zurich: quasi stabilité, Actelion en ligne de mire

jeudi, 22.12.2016

La Bourse suisse évolue pratiquement à l'équilibre jeudi en milieu de séance. A deux jours du long week-end de Noël, les investisseurs sont sur la réserve.

A midi, le SMI reculait marginalement de 0,06% à 8228,37 points. Le SLI gagnait 0,04% à 1299,95 points et le SPI reculait de 0,03% à 8955,64 points. Sur les trente valeurs vedettes, 17 reculaient, douze montaient et Adecco était inchangé. - (Reuters)

La Bourse suisse évolue pratiquement à l'équilibre jeudi en milieu de séance. A deux jours du long week-end de Noël, les investisseurs sont sur la réserve. Mercredi, le Dow Jones n'a pas franchi la barre des 20'000 points. En Suisse, les projecteurs sont de nouveaux braqués sur Actelion qui a annoncé mercredi soir avoir repris des négociations "exclusives" avec Johnson & Johnson. Les valeurs pharmaceutiques soutiennent le marché.



Des données conjoncturelles en provenance des Etats-Unis, attendues dans l'après-midi, pourraient aussi insuffler un peu de dynamique. L'estimation finale de la croissance américaine pour le 3e trimestre ainsi que des données de novembre pour les dépenses et revenus des ménages sont en effet au programme.



Les investisseurs observeront aussi de très près l'évolution de la Banca Monte dei Paschi di Siena qui pourrait impacter le secteur bancaire européen, anticipent les analystes de Mirabaud Securities. La publication du bulletin économique de la Banque centrale Européenne (BCE) pourrait être intéressante, estime la banque genevoise.



A midi, le SMI reculait marginalement de 0,06% à 8228,37 points. Le SLI gagnait 0,04% à 1299,95 points et le SPI reculait de 0,03% à 8955,64 points. Sur les trente valeurs vedettes, 17 reculaient, douze montaient et Adecco était inchangé.



Actelion (+3,2%) perdait un peu d'élan, mais continuait de caracoler sur la plus haute marche du podium. Le laboratoire bâlois a repris des négociations "exclusives" avec le géant américain Johnson & Johnson (J&J) en vue d'une "transaction stratégique".



Dans un bref communiqué publié mercredi soir peu après la clôture de la Bourse suisse, Actelion a précisé qu'"il ne peut pas y avoir de garantie" que les négociations aboutissent effectivement à une transaction. Hier, le titre avait déjà pris 6%, la rumeur voulant que les discussions avec Sanofi soient proches d'aboutir.



Les poids lourds pharma évoluaient diversement. Roche (+0,1%) a publié des études cliniques de phase III pour son médicament Ocrevus utilisé dans le traitement de sclérose en plaques multiple. Le groupe pharmaceutique a aussi enregistré des résultats positifs pour son médicament en développement emicizumab destiné au traitement de l'hémophilie de type A. Chugai, filiale japonaise de Roche, a obtenu des autorités nippones le statut de "médicament orphelin" pour Avastin.



Novartis (-0,1%) a annoncé la veille son intention de recourir contre un abaissement des prix du médicament oncologique Glivec décidé par les autorités colombiennes. En matinée, le groupe rhénan a dévoilé la cession pour 175 mio USD de son médicament Odomzo (sonidegib), utilisé dans le traitement de certains cancers de la peau, à l'indien Sun Pharmaceutical.



Nestlé (-0,3%) pesait sur l'indice, sans information spécifique.



Parmi les gagnants, on relevait encore Dufry (+1,3%) après que Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours et confirmé la recommandation "d'achat". Swiss Re gagnait 0,6% et Zurich 0,1%.



Du côté des perdants se retrouvaient Aryzta (-1,1%), Galenica (-0,3%) et UBS (-0,7%). Credit Suisse (-0,2%) se défendait un peu mieux.



Dans le secteur du luxe, Swatch gagnait 0,5% et Richemont perdait 0,1%.



Sur le marché élargi, Emmi cédait 0,3%. Le transformateur de produits laitiers a acquis 80% de l'espagnol Lácteos Caprinos, spécialisé dans le lait de chèvre.



Pax Anlage (+2,3%) et Perrot Duval (inchangé) ont publié certains résultats. Kuros se signalait par un gain de 14% après l'annonce, la veille, de progrès dans le développement de son candidat Neuroseal. - (awp)