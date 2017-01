Bourse Zurich: nette progression, soutenue par la hausse de Novartis

mercredi, 25.01.2017

La Bourse suisse évolue nettement dans le vert mercredi en milieu de séance et le SMI a évolue proche de la marque des 8350 points.

Vers 11h50, le SMI gagnait 1,2% à 8345,43 points, le SLI 1,24% à 1332,21 points et le SPI 1,11% à 9111,13 points. Sur les trente valeurs vedettes, 27 avançaient et trois reculaient. - (Reuters)

Le marché poursuit sur la lancée positive de la veille, soutenu notamment par son poids lourd Novartis qui a dévoilé ses résultats annuels. Au chapitre des résultats d'entreprises, Lonza et plusieurs sociétés du marché élargi ont aussi publié des chiffres.



Sur le plan macroéconomique, les attentes des économistes et analystes à propos de l'évolution de la conjoncture suisse ces six prochains mois se sont encore améliorées en janvier. L'indicateur établi par le Credit Suisse (anciennement indice ZEW) a augmenté de 5,6 à 18,5 points par rapport à décembre, cinquième progression d'affilée.



En Allemagne, le moral des entrepreneurs a enregistré en janvier un recul inattendu à 109,8 points alors que les analystes l'attendaient à 111,3 points. En Italie, les commandes à l'industrie ont progressé de 0,1% en novembre sur un an, après avoir reculé en octobre de 3,2%. Aux Etats-Unis, seuls les stocks hebdomadaires de pétrole sont au programme cet après-midi.



Dans le haut du tableau, Novartis (+2,2%) soutenait bien l'indice. Le géant pharma bâlois a connu une année 2016 difficile et l'a bouclée à peu près comme prévu. L'expiration de brevets et la division à problèmes Alcon ainsi que des commercialisations pas trop réussies ont caractérisé l'exercice écoulé. Le chiffre d'affaires a stagné et le bénéfice diminué. Les actionnaires profiteront cependant d'un dividende plus élevé et d'un rachat d'actions de jusqu'à 5 mrd USD.



Roche gagnait 1,3% dans le sillage de Novartis. Le troisième poids lourd Nestlé prenait 0,1%.



Le bâlois Lonza (+0,8%) a augmenté ses ventes et son bénéfice en 2016. La progression du bénéfice a été soutenue en particulier par la division Pharma&Biotech. Le dividende sera augmenté. Les premiers commentaires parlent de résultats "solides".



Aux bancaires, CS (+2,4%) faisait une des meilleures performances du moment. UBS prenait 1,7% et Julius Bär 1,5%. Aux assurances, Exane BNP a relevé la recommandation pour Zurich (+2,2%) à outperform de neutral et sensiblement augmenté l'objectif de cours. Selon les analystes de la banque, Zurich offre le profil chance-risque le plus attractif de la branche.



Dans le secteur du luxe, Swatch (+2,6%) profitait de plusieurs commentaires d'analystes: Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours. Le retournement a déjà été atteint par l'industrie horlogère suisse et la Chine continentale devrait afficher une croissance positive en 2017 ont commenté les experts allemands. Berenberg et Vontobel ont tous deux relevé l'objectif de cours, avec à chaque fois recommandation "hold". Richemont (+1,5%) suivait à quelques encablures.



Dans le camp des perdants, Aryzta (-2,7%) continuait de souffrir au lendemain de son "horrible" avertissement sur bénéfice qui avait entraîné une chute de 32% de l'action. Les rétrogradations et abaissements d'objectif de cours se sont multipliés. Selon le ténor des commentaires, l'ampleur de l'avertissement a surpris, ainsi que le moment choisi pour l'annoncer.



Les incertitudes autour du groupe sont grandes et il est conseillé aux investisseurs de rester à l'écart jusqu'à ce qu'on y voie un peu plus clair. Certains estiment toutefois que la réaction du marché a été trop vive.



Les autres perdants étaient Syngenta et Swisscom, en baisse de respectivement 1,2% et 0,3%.



Sur le marché élargi, Logitech bondissait de 12,4%: les résultats du 3e trimestre 2016/17 (octobre-décembre) ont dépassé nettement les attentes et la direction a relevé les objectifs pour l'exercice complet. Le patron Bracken Darell pense que l'histoire de croissance continue. Il a notamment constaté une "large acceptance" pour les produits Logitech lors de la foire CES, début janvier à Las Vegas.



Barry Callebaut (+0,6%) gagnait aussi un peu de terrain après ses chiffres pour le 1er trimestre de l'exercice 2016/17. Les attentes du marché ont été manquées de peu. L'entreprise a cependant confirmé ses objectifs à moyen terme. - (awp)