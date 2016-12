Bourse Zurich: le SMI accentue ses gains, en attendant la Fed

La Bourse suisse évolue en zone verte mardi en milieu de séance. Les investisseurs sont dans l'attente de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui va entamer sa réunion de deux jours et rendra son verdict sur les taux mercredi après les clôtures des marchés en Europe.

Sur le coup de midi, le SMI gagnait 0,85% à 8108,74 points, le SLI 0,67% à 1289,65 points et le SPI 0,77% à 8829,14 points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 montaient, six reculaient et UBS était inchangé. - (Reuters)

"Si théoriquement les promesses de réductions d'impôts, d'assouplissement réglementaire et d'augmentation des dépenses d'infrastructures pourraient alimenter l'inflation (aux Etats-Unis), un message contradictoire des membres de la Fed pourrait semer le trouble. Ce qui historiquement n'est pas bon pour les marchés boursiers", ont averti les analystes de Mirabaud Securities.



Pour que la hausse des marchés boursiers se poursuive ces prochaines semaines, la patronne de la Fed Janet Yellen et le président élu Donald Trump "devront absolument marcher main dans la main", ont-ils souligné.



En attendant la Fed mercredi soir, suivra les données macroéconomiques du jour. En Allemagne, le moral des investisseurs (ZEW) est resté stable en décembre, alors qu'en Grande-Bretagne, l'inflation a accéléré en novembre entre hausse des prix du pétrole et baisse de la livre. On attend cet après-midi aux USA les prix à l'importation en novembre.



En tête des gagnants, on trouvait le géant du travail temporaire Adecco (+2,9%). Citigroup a relevé la recommandation à "buy" contre "neutral" et fortement relevé l'objectif de cours à 77 contre 59 CHF. Le concurrent Randstad est désormais aussi conseillé à l'achat par le mastodonte bancaire américain, qui anticipe une accélération de la croissance organique pour les spécialistes du placement de personnel l'an prochain.



Les poids lourds défensifs Novartis (+1,6%), Roche (+1,2%) et Nestlé (+0,7%) soutenaient la tendance.



Aux financières, les assurances Swiss Life (+0,7%), Bâloise (+0,8%), Swiss Re (+0,9%) et Zurich Insurance (+1,5%) gagnaient du terrain. Les analystes du Credit Suisse ont repris le suivi de Zurich à "outperform", assorti d'un objectif de cours à 330 CHF. L'assureur avait annoncé la veille l'acquisition de l'australien Cover-More. Aux bancaires, Credit Suisse prenait 1,8% et Julius Bär 0,3%.



Merrill Lynch a abaissé la recommandation pour Swisscom (+0,5%) à "neutral" de "buy" et nettement réduit l'objectif de cours, anticipant une nouvelle année "pleine de défis" pour l'opérateur historique.



Dans le camp des perdants, on trouvait ABB (-1,0), Actelion (-0,3%) et Givaudan (-0,4%. Jefferies a réduit la recommandation pour ABB à "underperform" de "hold", tout en relevant l'objectif de cours, alors que Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". Aryzta cédait 0,6%.



Sur le marché élargi, Arbonia (-1,0%) a finalisé l'acquisition de Looser et Dormakaba (+0,1%) celle de Mesker Openings. - (awp)