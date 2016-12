Bourse Zurich: le SMI fléchit, mais se maintient en dessus des 8000 points

lundi, 12.12.2016

La Bourse suisse évolue dans le rouge lundi en milieu de journée, mais l'indice vedette SMI reste en dessus des 8000 points qu'il avait refranchi vendredi.

Vers midi, le SMI reculait de 0,25% à 8079,66 points, le SLI de -0,35% à 1288,71 points et le SPI de 0,35% à 8797,23 points. Sur les trente valeurs vedettes, 27 reculaient, trois montaient. - (Reuters)

La Bourse suisse évolue dans le rouge lundi en milieu de journée, mais l'indice vedette SMI reste en dessus des 8000 points qu'il avait refranchi vendredi. Les investisseurs ont les yeux braqués vers les Etats-Unis où la Réserve fédérale (Fed) se réunit mardi et mercredi et devrait, à l'issue de cette dernière séance de l'année, relever ses taux directeurs.



"La dernière question de l'année ne sera pas de savoir s'il y aura une hausse (des taux directeurs par la Fed), mais bien de savoir combien il y en aura en 2017", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities. Les gouverneurs de la banque centrale américaine se réunissent à partir de mardi et annonceront leur décisions mercredi soir.



Toujours au plan de la politique monétaire, la Banque nationale suisse (BNS) dévoilera jeudi ses décisions. Les économistes s'attendent à un statu quo sur les taux.



Dans le camp des perdants, Lonza (-73%) tenait solidement la lanterne rouge. Le groupe bâlois a confirmé son intérêt pour l'américain Capsugel. Selon Reuters et Dow Jones, les négociations entre Lonza et le propriétaire de Capsugel, le fonds d'investissement KKR, pourraient déboucher sur un accord cette semaine. Le prix évoqué par les agences est d'environ 5 mrd USD.



Parmi les gros perdants, figurent Schindler (-1,1%), Sika, LafargeHolcim et Clariant (-1,0% chacun). Les valeurs du luxe Richemont (-0,3%) et Swatch (-0,7%) résistaient un peu mieux.



Aux assurances, Zurich Insurance (-0,1%) ne parvenait pas à profiter d'un accord d'acquisition de l'australien Cover-More pour 1,95 AUD par action. Barclays a par ailleurs relevé l'objectif de cours de l'assureur.



Bâloise (-0,5%) baissait aussi, malgré le triplement du programme de rachat d'actions dévoilé en octobre. Prévu initialement à 1 mio de ses propres titres, ce dernier passe à 3 mio. Swiss Re (-0,6%) et Swiss Life (-0,7%) étaient aussi dans le rouge. Barclays et Credit Suisse ont pourtant relevé l'objectif de cours de l'action Swiss Re.



Les bancaires UBS et Credit Suisse cédaient chacune 0,1%, Julius Bär abandonnait 0,4%.



Dans le camp des poids lourds défensifs, Novartis (-0,4%) a annoncé l'échec d'un traitement combiné en phase III contre la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge. Roche (-0,4%) se repliait également, tout Nestlé (-0,3%).



A contre-courant, ABB montait de 0,9% après que deux instituts ont relevé leur recommandation: Morgan Stanley est passé à "overweight" de "equal weight" et a relevé l'objectif de cours à 24 CHF, alors que le gestionnaire américain de fortune Robert W. Baird est passé à "overweight" de "neutral" avec objectif à 25 USD. Actelion gagnait 1,4% et Adecco 0,4%.



Sur le marché élargi, Partners Group (-1,2%) a investi 250 mio AUD dans un parc éolien en Australie.



La reprise de Charles Vögele (-1,6%) peut désormais être finalisée. Selon le résultat définitif, Sempione Retail détient désormais 95,27% des actions de la maison de mode. - (awp)