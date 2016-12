Bourse Zurich: le SMI attendu quasiment stable à l'ouverture

mardi, 13.12.2016

La Bourse suisse devrait ouvrir sur une tendance neutre mardi, après avoir cédé ses gains la veille.

L'ambiance était à la prise de bénéfices avant l'issue de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed), selon des observateurs. Wall Street a fini sans tendance lundi, tandis que Tokyo a enregistré mardi sa sixième séance positive d'affilée.



"Si théoriquement les promesses de réductions d'impôts, d'assouplissement réglementaire et d'augmentation des dépenses d'infrastructures pourraient alimenter l'inflation (aux Etats-Unis), un message contradictoire des membres de la Fed pourrait semer le trouble. Ce qui historiquement n'est pas bon pour les marchés boursiers", ont averti les analystes de Mirabaud Securities.



Pour que la hausse des marchés boursiers se poursuive ces prochaines semaines, la patronne de la Fed Janet Yellen et le président élu Donald Trump "devront absolument marcher main dans la main", ont-ils souligné.



En attendant le résultat mercredi soir du conclave de la Fed, les investisseurs vont scruter les données macroéconomiques. L'Allemagne publiera dans la matinée le baromètre ZEW du moral des investisseurs et plus tard les Etats-Unis suivront avec les prix à l'importation en novembre.



Swisscom (-0,7%) se classait d'emblée en fin du tableau, après un abaissement de recommandation et d'objectif de cours par Merrill Lynch.



Parmi les autres titres en baisse notable, se trouvaient les cycliques ABB et Richemont (tous les deux -0,2%). Jefferies a réduit l'objectif de cours et la recommandation du groupe d'ingénierie, alors que Barclays a augmenté l'objectif de cours. Pour le groupe de luxe, Berenberg a augmenté la recommandation et l'objectif de cours.



Adecco (+0,9%) affichait par contre la meilleure performance. Le spécialiste de l'intérim a fusionné sa filiale Beeline, qui propose une plateforme de gestion des fournisseurs, avec le développeur de logiciels IQNavigator.



Zurich Insurance (+0,6%) montait aussi. Les analystes de Credit Suisse ont repris le suivi à "outperform", assorti d'un objectif de cours à 330 CHF. L'assureur avait annoncé la veille l'acquisition de l'australien Cover-More.



En l'absence de nouvelles importantes, les autres titres évoluaient autour de l'équilibre, notamment les bancaires Credit Suisse et UBS (tous les deux +0,1%), mais aussi les poids lourds pharmaceutiques Novartis et Roche (stables).



Sur le marché élargi, Arbonia (pas de cours avant-Bourse) a finalisé l'acquisition de Looser et Dormakaba celle de Mesker Openings. - (awp)