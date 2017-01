Bourse Zurich: ouverture autour de l'équilibre, incertitudes sur le Brexit

mardi, 17.01.2017

La Bourse suisse devrait ouvrir mardi autour de l'équilibre, les investisseurs étant sur la retenue avant un discours du premier ministre britannique Theresa May sur le Brexit.

La Bourse suisse devrait ouvrir mardi autour de l'équilibre, les investisseurs étant sur la retenue avant un discours du premier ministre britannique Theresa May sur le Brexit et à deux jours de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Les impulsions étaient rares, Wall Street ayant été fermée la veille. En Asie, Tokyo a fini en net repli.



"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans l'attente du discours du premier ministre britannique Theresa May concernant le Brexit et la rapidité de sa mise en place", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities.



Alors qu'en Suisse, la saison des résultats annuels a commencé avec les ventes notamment de Geberit et Lindt & Sprüngli, les intervenants devraient également se concentrer sur les données macroéconomiques. L'Allemagne publiera ainsi le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers et le Royaume-Uni l'inflation en décembre. Les Etats-Unis suivront dans l'après-midi avec l'activité industrielle dans la région de New York en janvier.



A 08h20, le SMI avant-Bourse reculait d'à peine 0,08% à 8355,94 points. La majorité des valeurs vedettes évoluait en baisse de 0,1% à 0,5%.



Geberit (+1,5%) faisait figure d'exception. L'équipementier sanitaire a enregistré l'an dernier une croissance organique de 6,4%, supérieure à ses propres projections, pour générer un chiffre d'affaires de 2,81 mrd CHF. Les recettes s'inscrivent dans le haut de la fourchette du consensus AWP.



Sonova (+0,9%) était aussi recherché. Le spécialiste des appareils auditifs a conclu un accord pour la vente du détaillant MiniSom au Portugal à Amplifon.



Les autres titres s'inscrivaient en baisse, emmenés par SGS (-0,5%) dont l'objectif de cours et la recommandation ont été abaissés par Credit Suisse.



Givaudan (-0,1%) n'était pas soutenu par l'acquisition du spécialiste des arômes naturels biennois Activ International.



Les poids lourds Novartis, Roche et Nestlé (tous -0,1%) étaient également orientés à la baisse, tout comme les valeurs bancaires Credit Suisse et UBS (tous les deux -0,1%).



Sur le marché élargi, Lindt & Sprüngli (+2,4%) était recherché. Le chocolatier a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 3,9 mrd CHF, soit une croissance de 6,8% sur un an. La croissance organique s'est élevée à 6,0%, comparé à +4,4% à la fin du premier semestre de l'année sous revue.



Cicor (pas de cours avant-Bourse) a enregistré l'année dernière des recettes en hausse de 5% à 189 mio CHF, tandis que Komax a accéléré la croissance au 2e semestre. Autoneum a amélioré ses ventes et ses marges l'année dernière. - (awp)