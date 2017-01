Bourse Zurich: ouverture attendue dans le vert, Roche en verve

lundi, 09.01.2017

La Bourse suisse devrait ouvrir lundi sur une note positive, poursuivant sur sa lancée de la semaine dernière.

A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) avant-Bourse calculé par la banque Julius Bär s'étoffait de 0,25% à 8413,28 points. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait ouvrir lundi sur une note positive, poursuivant sur sa lancée de la semaine dernière. Les places outre-Atlantique ont terminé en hausse marquée vendredi après les dernières données sur le marché de l'emploi américain. En cours de séance, l'indice phare Dow Jones a même frôlé, à moins d'un point, la barre des 20'000 points. Après la "vague Trump", les voix se multiplient pour signaler les exagérations et anticiper un mouvement de correction. Les signaux en provenance d'Asie sont mitigés, alors que la Bourse de Tokyo est restée fermée pour cause de jour férié.



La semaine marque le démarrage de la saison des résultats, qui devrait se traduire par les impulsions correspondantes sur les marchés des actions. En Suisse, Sika ouvrira les feux mardi avec la publication de son chiffre d'affaires en 2016. Au niveau macroéconomique, rien à signaler pour la journée sous revue.



A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) avant-Bourse calculé par la banque Julius Bär s'étoffait de 0,25% à 8413,28 points.



La hausse était portée avant tout par le poids lourd Roche, dont le bon de jouissance affichait un bond de 1,1%, la plus forte poussée parmi les "blue chips". Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accordé au mastodonte rhénan un examen accéléré pour son immunothérapie Tecentriq (atezolizumab) destinée à traiter une nouvelle forme avancée du cancer de la vessie. L'homologation pour la thérapie de première ligne sera désormais examinée.



Les valeurs du luxe Swatch et Richemont (+0,7% chacune) devrait également entamer la séance en hausse. Jean-Claude Biver, le patron des marques horlogères Tag Heuer, Hublot et Zenith, détenues par le groupe LVMH, a fait montre d'optimisme pour la branche en 2017. "Je suis convaincu que la nouvelle années va apporter la croissance à notre industrie", a-t-il indiqué dans "Schweiz am Sonntag".



Galenica (pas de cours avant-Bourse) devrait également retenir l'attention, après que son désormais ex-actionnaire de référence Sprint, fonds d'investissement détenu par KKR et Stefano Pessina, s'est entièrement défait de sa participation dans le groupe de santé bernois, comme annoncé en mai 2016, lorsque sa participation avait été ramenée de 25% à 20%.



Les grandes banques Credit Suisse et UBS, qui avaient cartonné lors de la première semaine de l'année avec des hausses de respectivement 9% et 7%, affichaient une avancée beaucoup plus modeste (+0,2% chacune). Selon "Finanz und Wirtschaft", Credit Suisse aurait vu ses actifs sous gestion refluer dans le segment des gestionnaires de fortune externes au 4e trimestre. UBS souhaiterait relever sa participation dans une coentreprise dans le secteur de la banque d'affaires en Chine à 49%, contre 24,99% actuellement, affirme le "Wall Street Journal".



Sur le marché élargi, Meyer Burger (pas de cours avant-Bourse) est une nouvelle fois sous les feux des projecteurs. L'équipementier de l'industrie solaire a décroché auprès de clients asiatiques deux importantes commandes pour environ 20 mio CHF. Le titre pourrait également profiter de commentaires positifs d'analystes, estime un courtier.



Ascom a quant à lui réfuté les articles de presse selon lesquels ses systèmes d'alarmes auraient causé en décembre la mort d'une personne en Suède. Sur la base des informations à sa disposition, le conglomérat bernois a affirmé vendredi soir n'avoir décelé aucun lien entre ses appareils sans-fil de type Myco et le décès en question. Jeudi, l'action avait trébuché suite à la publication de la nouvelle. - (awp)