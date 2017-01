Bourse Zurich: le SMI attendu autour de l'équilibre

jeudi, 05.01.2017

La Bourse suisse devrait ouvrir autour de l'équilibre jeudi, marquant une pause après la nette progression de la veille.

La Bourse suisse devrait ouvrir autour de l'équilibre jeudi, marquant une pause après la nette progression de la veille. Les autres places européennes devraient néanmoins démarrer en légère hausse, rassurées par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pourrait relever ses taux plus rapidement que prévu. Les indications préalables étaient mitigées, Wall Street ayant fini mercredi en légère hausse tandis que Tokyo a cédé ses gains.

Porté par le message de la banque centrale américaine, "le secteur bancaire devrait donc être une nouvelle fois soutenu ce matin" après avoir nettement progressé la veille, ont estimé les analystes de Mirabaud Securities.

Les annonces d'entreprises étaient relativement rares et les investisseurs devraient s'intéresser à l'inflation en Suisse, publiée dans la matinée, et plus tard aux chiffres de l'emploi dans le secteur privé en décembre ainsi qu'aux demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis.

A 08h19, le SMI avant-Bourse reculait modestement de 0,02% à 8353,26 points, selon les indications compilées par Julius Bär. Les indices vedettes évoluaient dans une large fourchette entre -1,0% et +1,0%.

Les financières s'inscrivaient en bas du classement avec Zurich Insurance (-1,0%), Swiss Life (-0,7%) et Swiss Re (-0,5%). Les analystes de Bernstein ont pourtant relevé l'objectif de cours de Zurich et Swiss Re. JP Morgan en revanche à dégradé mercredi soir la recommandation pour Zurich d'un cran.

Parmi les autres perdants figurait l'horloger Swatch (-0,5%) qui poursuivait sur le repli de la veille, tandis que le concurrent Richemont se stabilisait après la forte baisse de mercredi.

Les cycliques évoluaient en ordre dispersé, LafargeHolcim (-0,7%) reculant, alors qu'ABB et Adecco (tous les deux +0,1%) progressaient faiblement.

Bâloise (stable) a reçu le feu vert du régulateur allemand Bafin pour la vente à Frankfurter Leben du portefeuille d'assurance-vie détenu outre-Rhin.

Syngenta (+1,0%) affichait la meilleure performance avant-Bourse, porté par un net relèvement d'objectif de cours par Bernstein.

Quelques rares nouvelles sont venues alimenter le marché élargi. Emmi (pas de cours avant-Bourse) a acquis le fromager Jackson-Mitchell aux Etats-Unis, spécialisé dans le lait de chèvre.

Les remontées mécaniques Jungfraubahn ont pour leur part enregistré un recul de 9% du nombre de passagers transportés au Jungfraujoch.(awp)