Bourse Zurich: entame de semaine attendue en légère baisse

lundi, 16.01.2017

La Bourse suisse devrait entamer la semaine sur une note légèrement négative, à en croire les signaux avant-Bourse. Les indications de vendredi en provenance des Etats-Unis sont neutres, alors que celles d'Asie sont clairement négatives. Aujourd'hui, les Bourses US resteront fermées en raison du jour férié consacré à la mémoire de Martin Luther King. Sur le front des nouvelles d'entreprises aussi bien que macroéconomiques, il n'y a pas d'impulsion à attendre.

Les investisseurs reprennent leur souffle, dit-on dans les milieux financiers. Après un début d'année sur les chapeaux de roue, quelque peu atténué par la prestation décevante du président élu des Etats-Unis Donald Trump face aux médias la semaine dernière, l'heure est à un état des lieux. Dans le courant de la semaine, la saison des résultats reprendra du poil de la bête, avec notamment la publication des résultats des "blue chips" Geberit et Galenica. Le World Economic Forum (WEF) à Davos et la séance de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi seront également suivis de près.

Vers 08h20, le Swiss Market Index (SMI) compilé par la banque Julius Bär se délestait de 0,19% à 8436,32 points. Vendredi, il avait clôturé sur une hausse de 0,9%, et de 0,4% sur l'ensemble de la semaine.

Du côté des valeurs vedettes, ce sont avant tout de nouveaux commentaires d'analystes qui rythment le bal avant-Bourse. Ceux-ci concernent aussi bien les principaux perdants Givaudan (-0,7%), Adecco, Novartis, Swisscom et Swiss Re (tous -0,6%), que le duo de tête Julius Bär (+1,4%) et Sonova (+0,9%).

Selon des courtiers, Givaudan et Adecco vont voir leur note dégradée par Main First et RBC, alors que Berenberg a ramené sa recommandation pour Novartis à "hold", après "buy". Dans ses considérants, l'analyste en charge de la couverture du titre estime que l'entreprise doit faire face à une période exigeante, et doute que le mastodonte rhénan soit en mesure de compenser les brevets arrivant à expiration.

Berenberg a également raboté ses estimations pour Swisscom, recommandant la vente du titre (sell), contre "hold" précédemment. Le contexte des ventes devrait une nouvelle fois se détériorer cette année, estiment les experts. Pour Swiss Re, les analystes d'UBS ont dégradé leur recommandation à "sell", après "neutral", pointant du doigt l'incertitude qui entoure la thématique des programmes de rachat d'actions.

Dans le haut du tableau, l'action Julius Bär a vu sa recommandation relevée à "buy" par Goldman Sachs. Les analystes étasuniens voient la banque bien positionnée et estiment que l'amélioration des perspectives en termes de bénéfices n'est actuellement pas pleinement prise en considération. Quant à Sonova, le titre devrait profiter de son placement sur une liste d'achats recommandés par Credit Suisse.

Les actions des deux grandes banques retiendront l'attention, après avoir bénéficié vendredi des bons chiffres publiés par leurs homologues américaines. Dans une étude sectorielle, Goldman Sachs a relevé significativement ses objectifs de cours pour CS et UBS (-0,1% chacun), mais reste sur ses marques en matière de recommandation, respectivement à "buy" (CS) et "neutral" (UBS). Depuis le début de l'année, les deux titres se sont appréciés de 10% (CS) et près de 9% (UBS).

Les valeurs du luxe Richemont et Swatch (-0,1% chacun) occuperont également le devant de la scène. Le très observé Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) ouvrira ses portes ce lundi. Depuis fin 2016, les deux titres ont signé les meilleures performances du SMI, avec des bonds respectifs de 15% et 12%.

Selon la presse dominicale, la reprise d'Actelion (-0,1%) par le géant américain Johnson & Johnson (J&J) ne devrait pas survenir avant le 2e semestre, en raison des enjeux de pouvoir au sein du conseil d'administration. La danse ne serait plus menée par le directeur général (CEO) et fondateur du laboratoire d'Allschwil, Jean-Paul Clozel, mais par le président, Jean-Pierre Garnier.

Sur le marché élargi, c'est le calme plat. Vendredi, BB Biotech a publié ses chiffres 2016.(awp)