Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement plus ferme

mercredi, 25.01.2017

La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note un peu plus ferme, suivant la tendance positive de la veille.

A 8h20, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,14% à 8258,46 points. Parmi les blue chips, deux seulement reculaient. - (Reuters)

Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities relèvent que les indices américains ont été portés mardi par l'espoir d'actions rapides du nouveau président américain, avec de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq et un Dow Jones se rapprochant à moins de 100 points de la barre des 20'000 points.



On attend en matinée l'indice Ifo allemand et le ZEW suisse et, cet après-midi, les stocks pétroliers hebdomadaires aux Etats-Unis. En Suisse, plusieurs entreprises ont publié des chiffres et on suivra en particulier le poids lourd Novartis.



A 8h20, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,14% à 8258,46 points. Parmi les blue chips, deux seulement reculaient.



Novartis (-0,7%) était sous pression. Le géant pharma bâlois a connu une année 2016 difficile et l'a bouclée à peu près comme prévu. L'expiration de brevets et la division à problèmes Alcon ainsi que des commercialisations pas trop réussies ont caractérisé l'exercice écoulé. Le chiffre d'affaires a stagné et le bénéfice diminué. Les actionnaires profiteront cependant d'un dividende plus élevé et d'un rachat d'actions de jusqu'à 5 mrd USD.



Aryzta (-0,8%) continuait de souffrir au lendemain de son "horrible" avertissement sur bénéfice qui avait entraîné une chute de 32% de l'action. Trois instituts ont abaissé leur recommandation: Baader Helvea, UBS et Goldman Sachs, qui sont passés à "neutral" de "buy". L'ampleur de l'avertissement a surpris, ainsi que le moment choisi pour l'annoncer. Les incertitudes autour du groupe sont grandes et il est conseillé aux investisseurs de rester à l'écart jusqu'à ce qu'on y voie un peu plus clair.



Dans le camp des gagnants, Lonza (+1,0%) a augmenté ses ventes et son bénéfice en 2016. La progression du bénéfice a été soutenue en particulier par la division Pharma&Biotech. Le dividende sera augmenté.



Parmi les gagnants, on relevait notamment ABB (+1,1%) et Swatch (+1,8%) après des relèvements de recommandation. Goldman Sachs a attribué "outperform" à ABB et Deutsche Bank "buy" à Swatch, estimant que le retournement de l'industrie horlogère est déjà en cours, avec une évolution positive en Chine continentale cette année. Richemont (+0,6%) profitait aussi de ce commentaire positif de la banque allemande.



Sur le marché élargi, Logitech bondissait de 12%: les résultats du 3e trimestre 2016/17 (octobre-décembre) ont dépassé nettement les attentes et la direction a relevé les objectifs pour l'exercice complet. Le patron Bracken Darell pense que l'histoire de croissance continue. Il a notamment constaté une "large acceptance" pour les produits Logitech lors de la foire CES, début janvier à Las Vegas.



Barry Callebaut (-0,3%) reculait un peu après ses chiffres pour le 1er trimestre de l'exercice 2016/17. Les attentes du marché ont été manquées de peu. L'entreprise a cependant confirmé ses objectifs à moyen terme.