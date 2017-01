Bourse Zurich: légère hausse attendue, UBS convainc

vendredi, 27.01.2017

La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note positive, prolongeant la tendance haussière bien qu'à un rythme plus modéré.

Le vent qui a gonflé les voiles boursières au cours de cette semaine risque de s'essouffler, estiment plusieurs courtiers. C'est également ce que l'on a pu voir à Wall Street, dont l'indice phare Dow Jones a certes bouclé la veille à un niveau record, mais sur une très faible progression.



En Suisse, les projecteurs sont braqués sur UBS. Le numéro un bancaire helvétique a publié des résultats convaincants. Sur le plan macro-économique, on attend en début d'après-midi les chiffres de la croissance aux Etats-Unis au 4e trimestre. Plusieurs grands groupes US devraient par ailleurs lever le voile sur leur performance, comme Colgate-Palmolive, AbbVie ou encore Chevron.



UBS (+0,7%) devrait se refaire des pertes essuyées la veille. La banque aux trois clés a publié un résultat net et avant impôts supérieur aux expectatives du marché. La situation sur le front des fonds propres ainsi que le dividende proposé ne devraient pas causer trop de remous, selon les analystes. Le rival Credit Suisse suivait à quelques encablures (+0,6%).



Avec une avancée de 1,1% Swiss Re se profilait comme le gagnant des changes avant-Bourse. Goldman Sachs a relevé sa recommandation pour l'action à "buy" contre "neutral". Le réassureur paraît bien armé pour naviguer au sein d'un environnement exigeant, estime la banque américaine.



Au contraire, Dufry (+0,2%) a vu sa note dégradée, à "neutral" contre "buy", et a été biffé de la liste "Pan-Europe buy" par le mastodonte bancaire US, qui estime le potentiel haussier du titre limité à moyen terme.



Actelion (+0,1%) devrait retrouver un peu de calme, après avoir été porté aux nues la veille (+19% à 271,60 CHF), dans la foulée de l'officialisation de l'offre de reprise par l'américain Johnson & Johnson, pour un montant de 30 mrd USD.



Sur le marché élargi, le groupe de spécialités industrielles SFS (pas de cours avant-Bourse) a publié des chiffres supérieurs à ses propres attentes et à celles des analystes. L'entreprise de Suisse orientale est parvenue à améliorer nettement sa marge d'exploitation, ce qui devrait être du goût des investisseurs.



Le dernier arrivé à la Bourse suisse, KTM Industries, a dégagé un chiffre d'affaires et un bénéfice en nette hausse en 2016. Les actionnaires de la société de participations Nebag se verront rétribuer de 0,70 CHF par nominative sous forme de remboursement de valeur nominale nette d'impôt. - (awp)